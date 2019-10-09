Падение дерева на едущую по трассе машину в Удмуртии попало на видео

Стоящее рядом с обочиной на трассе дерево упало именно в тот момент, когда к нему подъезжал автомобиль. Попавшие на видеорегистратор кадры происшествия публикует ГТРК "Удмуртия".
Инцидент произошел днем субботу, 5 октября, на 19-м километре Як-Бодьинского тракта. На видео огромная береза неожиданно падает на проезжую часть. Водитель машины, с которой велась запись, успел вовремя свернуть на обочину, но все равно зацепил дерево. У другого автомобиля снесло крышу.
Сообщается, что человеческих жертв удалось избежать.
Комментарии
Машин развелось, дереву упасть негде!
не берёза это!!! ботаники от егэ)))