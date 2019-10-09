Газон на футбольном поле барнаульского "Динамо" заменили голландской "травой"

Укладка нового искусственного газона в футбольной школе барнаульского "Динамо", расположенного по адресу проспект Ленина, 152а (бывший стадион "Темп") завершилась досрочно, сообщает "Алтайский спорт".
Планировалось, что первые тренировки на поле пройдут 8 октября, но строители объявили об окончании работ 7 октября. Старое покрытие, которое было постелено в 2005 году, заменили на искусственный газон.
Новое искусственное поле размером 95 на 68 метров имеет ворс высотой шесть сантиметров. Покрытие Bamard Grass m60 – инженерная разработка последнего поколения родом из Голландии, изготавливается из полиэтиленового волокна и настилается рулонами. Мяч по такому покрытию катится как по натуральной траве.
При хорошей эксплуатации строители гарантируют полю 6-8 лет полноценной жизни. "Мы, можно сказать, получили подарок. Наш воспитанник Александр Соболев, которого сейчас вызвали в национальную сборную России, начинал играть в футбол как раз на первом искусственном поле нашей спортшколы. Кроме него, вы знаете, в сборной России есть еще один барнаулец – Александр Ерохин, тоже динамовец. Надеюсь, с качественным улучшением нашей базы в главной футбольной команде страны появятся и другие ребята из Алтайского края", – рассказал директор футбольной школы "Динамо" Виктор Штерц.
По его словам, после появления нового поля теперь хочется привести в порядок и сам стадион: поставить новые заградительные сетки (старые уже пришли в негодность), улучшить качество освещения, привести в порядок трибуны для зрителей.
Напомним, в 2005 году поле обновили по инициативе "Национальной академии футбола", в чьем попечительском совете председательствовал Роман Абрамович, владелец английского "Челси". Барнаулец Алексей Смертин играл тогда за "Челси", он и обратил внимание Абрамовича на столицу Алтайского края.
Комментарии
чот нифига это не голландская трава...
9.10.2019 15:29
- гость -
Чё не торкнула?
Голланской уже нет. Есть только нидерландская. Голландия отказалась от названия Нидерланды.
Вернее наоборот, ну вы поняли. ))
9.10.2019 16:10
- гость -
Голландии нет, но трава то осталась)))
Жаль голландцев. Взяли и отняли у них всё прошлое.