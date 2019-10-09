"Летающий танк" Ми-35 случайно снес трибуны на параде в Индонезии

Ударный вертолет Ми-35П на военном параде в Индонезии продемонстрировал гостям мероприятия разрушительную мощь, пролетев над трибунами на низкой высоте, пишет "Российская газета".
(#Indonesian Army #TNIAD Mi-35P during #TNI 74th anniversary parade in, allegedly, Natuna, Riau Islands)@200_zoka @Chopsyturvey @VinodDX9 @saptak__mondal @peterpobjecky @SEEKINGTHETRU17 @PutinDaGreat1 @johnhand9 @jiks @Russ_Warrior @ConflictTeam pic.twitter.com/eXij3HHCqn— Sukhoi Su-57 frazor🇷🇺🇮🇳 (@I30mki) 8 октября 2019 г.
На опубликованных в Сети кадрах проходят военнослужащие, а следом за ними пролетает вертолет. При этом воздушные потоки от винтов сносят временные трибуны. Торжественное мероприятие, в котором принял участие Ми-35П, было посвящено 74-й годовщине образования национальных вооруженных сил Индонезии.
Вертолеты Ми-35П состоят на вооружении армейской авиации Индонезии с начала 2000-х годов. Они являются экспортными версиями "пушечных" Ми-24 и вооружены двухствольными 30-миллиметровыми орудиями ГШ-30К. Также могут устанавливаться восемь противотанковых управляемых ракет комплекса "Штурм-В", блоки с реактивными снарядами и бомбы. На вертолете установлено два двигателя мощностью по 2225 л.с. каждый. Основные характеристики: диаметр главного винта – 17,3 метра, взлетный вес – 11500 кг, максимальная скорость – 320 км/ч, максимальная высота – до 4500 метров, боевая дальность – 450 км, экипаж – два человека.
Комментарии
Надо было еще стрельнуть разок для пущей убедительности.
и, казалось бы, при чем здесь Россия)
9.10.2019 18:56
- гость -
И причем тут Россия? Просто организаторы Дэ Билы.
Может наоборот организаторы круты. Показали наглядно мощь своей армии сердитому пиплу.