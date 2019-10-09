Сибирскую "колибри" заметили барнаульцы на одной из городских клумб

Житель Барнаула опубликовал видеозапись с маленькой остроносой бабочкой в сообществе Barnaul22.
Насекомое, зависшее над цветком петуньи, заметили на Малахова, 55. Барнаулец сравнил бабочку с колибри.
В России колибри не обитают. Ареал их обитания – Южная и Центральная Америка. В Сибири есть аналог маленькой птички – бабочка-бражник. Размах ее крыльев достигает пяти сантиметров, а из-за длинного носика бабочку можно перепутать с колибри.
Комментарии
Она зависла над цветком петуньи и носиком пила нектар.
Колибри птичка же?!
9.10.2019 16:03
- гость -
Да, причем почти постоянно питается. Могу ошибаться, но если она не поест в течении четырех часов, то просто умрет с голоду. Если у кого другие сведения - поправте.