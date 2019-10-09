Томенко сыграет в хоккей со звездами спорта и известными комментаторами

Хоккейный турнир трех команд пройдет 13 и 14 октября 2019 года в новом ледовом дворце села Бочкари, построенном несколько месяцев назад. В турнире примут участие сборная правительства региона во главе с губернатором Виктором Томенко, а также команды Ночной хоккейной лиги села Бочкари "40+" и команда журналистов – "Роспресса".
В составе московской делегации: комментаторы и ведущие телеканала "Матч ТВ" Денис Казанский, Дмитрий Фёдоров, Роман Скворцов, Михаил Меламед и Денис Левко, чемпион мира по хоккею Андрей Николишин и серебряный призер чемпионата мира Александр Гуськов, двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков, специальный корреспондент Первого канала Антон Верницкий, бронзовый призер чемпионата Европы по футболу Роман Широков и другие.
В хоккейной команде "Роспресса" собрались ведущие журналисты страны телевидения, радио, крупнейших газет и интернет-порталов. Команду приглашают в разные города России и за ее пределами, чтобы не только сыграть в хоккей, но и провести мастер-класс для местных журналистов.
Помимо участия в турнире, журналисты-хоккеисты пообщаются с жителями села, представителями СМИ и зрителями состязания, проведут фото- и автограф-сессию. За полтора часа до турнира для болельщиков будет организована развлекательная программа: розыгрыш подарков, игровые зоны, соревнование по футбольному дартсу и настольному хоккею.
Начало спортивного праздника состоится 13 октября в 13:30.
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