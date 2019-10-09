В темпе: алтайские власти считают, что за три года инвестиции взлетят на треть

В ближайшие три года инвестиции в основной капитал будут расти на 5,8% ежегодно, прогнозируют в Минэкономразвития Алтайского края. Такие данные 9 октября озвучил глава ведомства Павел Дитятев на заседании правительства, когда представлял прогнозный план социально-экономического развития до 2022 года.
Через три года годовой объем инвестиций должен достичь 160 млрд рублей, сообщил он. По текущему году прогнозируется сумма в 120 млрд. "Этот темп соответствует тому, который задан 193-м указом президента по оценке деятельности высших должностных лиц", – отметил Дитятев.
Он сообщил также, что в 2018 году инвестиции в основной капитал в крае составили 109,9 млрд рублей (+21,7% к такому же периоду 2017 года). В первом полугодии 2019 года капвложения составили 36,6 млрд (+ 105,7%).
Комментарии
Капитал из россиюшки сваливает ускоренными темпами, а вот в алтайском крае все наоборот