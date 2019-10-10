×åòâåðã, 10 Îêòÿáðü, 10:03

Ìîáèëüíàÿ âåðñèÿ
Ðåêëàìà íà ñàéòå
Ïðåäâûáîðíûå ìàòåðèàëû Âûáîðû 2019

Îïðîñû

Ýêñïåðòû ïðåäëîæèëè 4 êîíöåïöèè ðàçâèòèÿ Áàðíàóëà. Êàêîé íðàâèòñÿ âàì?

Ñïåöïðîåêòû

ÖÁ ÐÔ
$ 65,1
ˆ 71,45
Îáü
41ñì -5

Ïðÿìîé ýôèð

Ñëóøàòü ðàäèîñòàíöèè Áàðíàóëà
Ãëàâíîå Îòîïèòåëüíûé ñåçîí íà ÀëòàåÏîëèòè÷åñêèå ñêàíäàëû íà Àëòàå Ãîðîä. Ñëóøàé!
Íîâîñòè

Ýïîõà Ðåíåññàíñà. Êðóïíåéøèé ïðîèçâîäèòåëü êîñìåòèêè â Áàðíàóëå îòìå÷àåò 20-ëåòèå

, ÈÀ "Àìèòåë"
Äåôîëò è ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ íå ïîìåøàëè ñîçäàòü â Áàðíàóëå îäèí èç êðóïíåéøèõ çàâîäîâ â Ñèáèðè

Êðóïíåéøèé â Ñèáèðè ïðîèçâîäèòåëü áûòîâîé õèìèè è êîñìåòèêè – êîìïàíèÿ "Ðåíåññàíñ Êîñìåòèê" îòìå÷àåò 20-ëåòèå. Â ïÿòíèöó, 4 îêòÿáðÿ 2019 ãîäà, äëÿ ñîòðóäíèêîâ ïðåäïðèÿòèÿ ñîñòîÿëñÿ áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò â ÄÊ Áàðíàóëà. Ïîçäðàâèòü êîëëåêòèâ ñ òàêèì ñåðüåçíûì þáèëååì ïðèøëè ïåðâûå ëèöà Àëòàéñêîãî êðàÿ è ãîðîäà.

20 ëåò äëÿ Ðîññèè – ýòî î÷åíü ìíîãî

Âûñîêî îöåíèë äåÿòåëüíîñòü êîìïàíèè çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà Àëòàéñêîãî êðàÿ, ìèíèñòð ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ  Ïàâåë Äèòÿòåâ. Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî äëÿ ðîññèéñêîé äåéñòâèòåëüíîñòè 20-ëåòíèé þáèëåé˜– ýòî, áåçóñëîâíî, î÷åíü ìíîãî:

"Çà ýòî âðåìÿ â íàøåé ñòðàíå ìíîãîå ìåíÿëîñü è íå âñåãäà â ëó÷øóþ ñòîðîíó. È òåì ïðèÿòíåå ñåãîäíÿ âèäåòü, ÷òî ïðåäïðèÿòèå "Ðåíåññàíñ Êîñìåòèê" ñòàëî ôëàãìàíîì ïðîìûøëåííîñòè íå òîëüêî Àëòàéñêîãî êðàÿ, íî è Ñèáèðè â öåëîì. Àëòàéñêèé êðàé ìîæåò ãîðäèòüñÿ".

Î òîì, ÷òî ïðåäïðèÿòèþ ïðèøëîñü íå ïðîñòî çà ìèíóâøèå 20 ëåò, ðàññêàçàë è ó÷ðåäèòåëü "Ðåíåññàíñ Êîñìåòèê" Âèêòîð Êîñèõèí. Îí íàïîìíèë, ÷òî êîìïàíèÿ ñîçäàâàëàñü â 1999 ãîäó. Êàê ðàç ïîñëå òîãî, êîãäà ïðîèçîøåë äåôîëò è âñÿ ñòðàíà íàõîäèëàñü â ãëóáîêîì êðèçèñå. Ïðîäîëæèòü ðàçâèâàòü ñâîå äåëî Êîñèõèíà çàñòàâèëà îáèäà çà Ðîññèþ.

"Ýòî áûë 1998-é ãîä. Äåôîëò, êðèçèñ â ñòðàíå. ß óæå òîãäà íåìíîãî çàíèìàëñÿ êîñìåòèêîé è áûòîâîé õèìèåé, ïîñìîòðåë ïðîèçâîäñòâî â Ãåðìàíèè, Ïîëüøå è äðóãèõ ñòðàíàõ. È ìíå ñòàëî î÷åíü îáèäíî çà íàñ. Ïîòîìó ÷òî 80% ïðîäóêòà, êîòîðûé òàì ïðîèçâîäèëè, âñå-òàêè ñîñòàâëÿåò âîäà. À âîäû õâàòàåò è â Ñèáèðè, â Àëòàéñêîì êðàå â ÷àñòíîñòè. È âîò ýòà ìûñëü – ñîçäàòü ñâîå ïðîèçâîäñòâî è áûëà ðåàëèçîâàíà â 1999 ãîäó. È â ïåðâóþ î÷åðåäü âåðà â ñåáÿ è ñâîþ êîìàíäó ïîìîãëè ìíå ïîäíÿòü êîìïàíèþ ñ íóëÿ", – ðàññêàçàë Âèêòîð Êîñèõèí.

Ðàçäâèãàÿ ãðàíèöû

Â èþëå 1999 ãîäà ïåðâûé øàìïóíü ïðîèçâîäñòâà êîìïàíèè "Ðåíåññàíñ Êîñìåòèê" áûë ðàçëèò â íåáîëüøîì àíãàðå. Â 2000-ì ãîäó ïîÿâèëàñü ñâîÿ ñîáñòâåííàÿ íàó÷íàÿ ëàáîðàòîðèÿ. À çà ìèíóâøèå 20 ëåò ïðåäïðèÿòèå âûðîñëî â îäèí èç êðóïíåéøèõ çà Óðàëîì çàâîäîâ ïî ïðîèçâîäñòâó êîñìåòèêè è áûòîâîé õèìèè. Âñåãî ñåé÷àñ â öåõàõ êîìïàíèè ïðîèçâîäÿò áîëåå 700 íàèìåíîâàíèé ïðîäóêöèè. Âñòðåòèòü åå ìîæíî íà ïîëêàõ òîðãîâûõ öåíòðîâ â ëþáîì óãîëêå Ðîññèè – îò Êàëèíèíãðàäà äî Âëàäèâîñòîêà. Ïðåäïðèÿòèå ñîòðóäíè÷àåò, ïîæàëóé, ñî âñåìè êðóïíåéøèìè ðåòåéëåðàìè ñòðàíû, ïîñòàâëÿåò òîâàðû è â ñòðàíû ÑÍÃ, Ìîíãîëèþ, ÊÍÐ.

Êñòàòè, äàæå ïåâåö è øîóìåí Âèòàëèé Ãàñàåâ ïðåäïî÷èòàåò ìûòü ñâîè äëèííûå âîëîñû øàìïóíåì ýòîé êîìïàíèè. Â ýòîì îí ïðèçíàëñÿ, âûñòóïàÿ íà êîíöåðòå ïåðåä êîëëåêòèâîì "Ðåíåññàíñ Êîñìåòèê".

Îòìåòèì òàêæå, ÷òî "Ðåíåññàíñ Êîñìåòèê", ýòî îäíà èç î÷åíü íåìíîãèõ êîìïàíèé â ñòðàíå, êîòîðàÿ ïðîèçâîäèò ïðîäóêöèþ ïî ïîëíîìó öèêëó. Òî åñòü è êîìïëåêòóþùèå, è ñîñòàâ, è çàìåñ, è ðàçëèâ ïðîäóêöèè – âñå ïðîèñõîäèò íà òåððèòîðèè îäíîãî çàâîäà. Â ïëàíàõ ó êîìïàíèè – ðàçâèòèå ñîáñòâåííûõ áðåíäîâ è ðàñøèðåíèå ðûíêà.

"Äà, íèøà ñëîæíàÿ è òðóäíàÿ. Òåì áîëåå ñåé÷àñ, êîãäà â ñòðàíå ñëîæíûå ýêîíîìè÷åñêèå âðåìåíà. Íî ìû ñòàðàåìñÿ âûïóñêàòü âûñîêîðåíòàáåëüíóþ ïðîäóêöèþ. Ñåé÷àñ ðàáîòàåì íàä ðàñøèðåíèåì àññîðòèìåíòà ñðåäíåãî öåíîâîãî óðîâíÿ", – îòìåòèë Êîñèõèí.

Äàæå ñïóñòÿ 20 ëåò óñïåøíîé ðàáîòû ðàññëàáèòüñÿ íå óäàåòñÿ. Âïåðåäè æäóò íîâûå ãîðèçîíòû.

"×òîáû íàõîäèòüñÿ â êîíêóðåíòíîé ñðåäå, íóæíî ïîñòîÿííî äåðæàòü ðóêó íà ïóëüñå. Åæåãîäíî ìû ìîäåðíèçèðóåì ïðîèçâîäñòâî, ïîêóïàåì íîâûå ëèíèè, èùåì íîâûå íèøè, îïòèìèçèðóåì ïðîöåññ, âûïóñêàåì íîâûå âèäû ïðîäóêöèè. Ðàáîòàåì íàä ïîâûøåíèåì ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà", – ïåðå÷èñëÿåò ñîñòàâëÿþùèå óñïåõà Âèêòîð Êîñèõèí.

Ãëàâíîå – ëþäè

Ãëàâíûì ðåñóðñîì ëþáîé êîìïàíèè îñíîâàòåëü "Ðåíåññàíñ Êîñìåòèê" ñ÷èòàåò âñå-òàêè ÷åëîâåêà, êîëëåêòèâ ïðåäïðèÿòèÿ. È ýòî íå ïóñòûå ñëîâà. Ñåé÷àñ â êîìïàíèè ðàáîòàþò 250 ÷åëîâåê. Íåñìîòðÿ íà òÿæåëûé ïåðèîä, ðóêîâîäñòâî íàøëî âîçìîæíîñòü òîëüêî â ýòîì ãîäó ïîäíÿòü çàðïëàòó íà 30%.

"Ñåãîäíÿ ñëîæíûå âðåìåíà äëÿ ïðåäïðèÿòèÿ, íî ìû ñòàðàåìñÿ. Çà ïîñëåäíèé ãîä çàðïëàòà ðàáîòíèêîâ âûðîñëà íà 30%. Ïðèçíàþñü, ÷òî ýòî î÷åíü íåëåãêî, íî ìû ïëàòèì âñå íàëîãè, ñòàðàåìñÿ ïîâûøàòü áëàãîñîñòîÿíèå íàøèõ ñîòðóäíèêîâ. Çà ïîñëåäíèé ãîä òåêó÷åñòü êàäðîâ ñîêðàòèëàñü íà 25%. Òî åñòü ó íàñ ñòàáèëüíûé êîëëåêòèâ", – ðàññêàçûâàåò Êîñèõèí.

Ïîìèìî ýòîãî, êîìïàíèÿ ìíîãî ïîìîãàåò äåòñêèì äîìàì, ïîääåðæèâàåò àôãàíñêîå äâèæåíèå, ó÷àñòâóåò â ñîöèàëüíûõ ÿðìàðêàõ. "Êîìó ìíîãî äàíî, ñ òîãî ìíîãî è ñïðàøèâàåòñÿ", – ñ÷èòàåò Âèêòîð Ïàâëîâè÷.

"Âèêòîðà Ïàâëîâè÷à ÿ çíàþ î÷åíü äàâíî. Îí äëÿ íàñ ÿâëÿåòñÿ ïðèìåðîì, – ïðèçíàëñÿ ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ÀÊÇÑ ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå, ïðîìûøëåííîñòè è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó Àëüáåðò Ëóíåâ, ïðèåõàâøèé ïîçäðàâèòü êîëëåêòèâ ñ þáèëååì êîìïàíèè. – ß î÷åíü ðàä çà âàøå ïðåäïðèÿòèå, çà òî, ÷òî âû ðàñòåòå è äâèãàåòåñü âïåðåä, ðåàëèçóåòå âîçìîæíîñòè. Óñïåõîâ âàì íà ýòîì ïóòè".

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû
Àâòîð:
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Ñâîè âîïðîñû âû ìîæåòå çàäàâàòü óæå ñåé÷àñ
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Åäó èç àëòàéñêèõ êîëîíèé áóäóò ïðîäàâàòü íà ñîöèàëüíîé ÿðìàðêå â Áàðíàóëå 8
15:35
Àíàñòàñèÿ Çàâîðîòíþê ïðîäîëæèò ëå÷åíèå â ðåàáèëèòàöèîííîé êëèíèêå 0
15:25
Ìýðèÿ Áàðíàóëà ïëàíèðóåò âûäåëèòü ïîëîñû äëÿ îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà 59
15:14
Ãàçîí íà ôóòáîëüíîì ïîëå áàðíàóëüñêîãî "Äèíàìî" çàìåíèëè ãîëëàíäñêîé "òðàâîé" 6
15:06
Ôèíàíñèñòû Àëòàéñêîãî êðàÿ ðàññêàçàëè, êàêèì áóäåò áþäæåò ðåãèîíà â 2020 ãîäó 0

© ÈÀ «Àìèòåë», 1999 — 2019
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ "Èíòåðíåò-Ñàéò ÀÌÈÖ.ÐÓ" Ýë № 77-4905 îò 30.10.01 Ìèíèñòåðñòâî ÐÔ ïî äåëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ è ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé, ÀÌÈÒÅË ÈÀ № ÒÓ 22 — 00695 îò 14.08.2017 Óïðàâëåíèå Ðîñêîìíàäçîðà ïî Àëòàéñêîìó êðàþ è Ðåñïóáëèêå Àëòàé
Ó÷ðåäèòåëü: ÎÎÎ "Àìèòåë", Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Åëåíà Ïàöàð.

Ðîññèÿ, Àëòàéñêèé êðàé, 656049 ã. Áàðíàóë, ïð. Ñîöèàëèñòè÷åñêèé, 109
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