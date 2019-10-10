Санатории Алтайского края: когда лучший отдых находится совсем рядом

Континентальный климат Алтайского края говорит о его стабильности – жаркое лето, морозная зима. Река Обь привлекает любителей природы, пляжного отдыха и рыбалки. В крае преобладает светлохвойный лес. И неудивительно, что санатории Алтая пользуются большой популярностью.
Например, в санатории Белокурихи людей тянет не только желание отдохнуть и поправить здоровье, но и живописная природа региона.
Среди услуг здравниц можно отметить передовые технологии диагностики, а также классические процедуры лечения и оздоровления. От опытных мастеров медицины вы получите наилучшую поддержку во время пребывания в оздоровительном центре. Дополнительный комфорт создается благодаря уютным номерам, просторным тренажерным залам, банькам с джакузи, пляжу, бильярду и другим развлечениям.
Стоимость путевок сформирована так, чтобы отдохнуть мог каждый. Существуют специализированные туры, которые можно подобрать в соответствии с особыми требованиями, спецификой заболевания и возможностью посетить интересные достопримечательности, культурные мероприятия.
Лечение и отдых в санаториях Белокурихи
На сегодняшний день Белокуриха предлагает туристам 12 санаториев и около 20 пансионатов и гостиниц. Специалисты здравниц эффективно лечат ряд заболеваний: проблемы нервной и сердечно-сосудистой системы, органов ЖКТ, пищеварения и дыхания, почек, гинекологических и андрологических расстройств, болезни эндокринной системы, кожи. Лечение включает в себя около 40 методик. Они подбираются индивидуально и направлены строго на продуктивность лечения.
Некоторых приводят в замешательство выражения "лечение грязевыми ваннами" и "грязевые обертывания". Образованные в результате сложных, многолетних биологических процессов и реакций грязи делятся на четыре вида по своим свойствам: иловые сульфидные, сапропелевые, торфяные и сопочные. С их помощью проводятся четыре программы очищения организма как внутри, так и снаружи после различных форм перегрузок: физических, пищевых, алкогольных и депрессий.
Лечение в санатории "Белокуриха" позволит оставить все проблемы далеко позади и погрузиться в комфортабельный отдых с качественным лечением и высоким уровнем обслуживания. После проведенного времени здесь вы вернетесь домой не только с обновленным организмом, но и с индивидуальными рекомендациями по дальнейшему образу жизни для сохранения и поддержания полученного эффекта.
Комментарии
Но в лес при этом ходить нельзя с 10 октября!!! Даже просто подышать!!!!