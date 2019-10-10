Компании Алтая из сферы здоровья и красоты могут бесплатно принять участие в выставке

Организации Алтайского края приглашают принять участие в конкурсе на предоставление индивидуального стенда для участия в международной выставке "Здоровый образ жизни – 2019", которая пройдет в Москве в период с 2 по 6 декабря 2019 года.
Застроенная выставочная площадь будет предоставлена бесплатно компании нашего региона, отвечающей требованиям и выполнившей условия, указанные в Порядке отбора субъектов малого и среднего предпринимательства Алтайского края для финансирования индивидуального участия в международных выставочных мероприятиях.
В рамках данной выставки будут представлены следующие тематические разделы:
- восстановительная медицина;
- ортопедические изделия и аппараты;
- травматологическое оборудование;
- физиотерапевтическое оборудование;
- эстетическая медицина;
- косметология и дерматология;
- натуральные косметические препараты;
- технологии и продукты здорового питания;
- биопродукты питания и т.д.
Центр финансирует оплату оборудованного выставочного стенда для организации Алтайского края.
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 9 по 18 октября 2019 года по адресу: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19. каб. 6.
Документы для участия – на мойбизнес22.рф.
Алтайский фонд МСП
г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
тел.: 8 800 222 8322
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