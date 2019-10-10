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Эксперты признали мобильное приложение "Альфа-Банка" самым доступным

, ИА "Амител"
Банк постоянно работает над адаптацией своих приложений для людей с ограниченными возможностями
Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Приложение "Альфа-Мобайл" заняло лидирующую позицию рейтинга по доступности мобильных приложений банков для клиентов с ограниченными возможностями. Рейтинг составлен на основе исследования, проведенного компанией UsabilityLab*.

"Цифровые банковские услуги в современном мире необходимы каждому, и сервисы "Альфа-Банка" доступны и удобны для всех наших клиентов", – отметил директор по цифровому бизнесу "Альфа-Банка" Иван Пятков.

"С 2017 года мы включаем в наши ежегодные исследования мобильных банков вопросы общедоступности, а в 2019 году мы впервые провели исследование, посвященное только доступности приложений. Банки, принявшие участие в исследовании, проводят большую работу для адаптации своих приложений для людей с разными особенностями восприятия и моторики. Мы надеемся, что эта работа привлечет внимание банковской отрасли к проблемам наиболее незащищенной части клиентов", – прокомментировал управляющий партнер UsabilityLab Дмитрий Сатин.

В ходе исследования эксперты UsabilityLab сформировали библиотеку проблем доступности, в которой перечислены и систематизированы различные факторы, затрудняющие работу с приложением для пользователей пяти групп: незрячие, слабовидящие, люди с нарушениями моторики, люди с нарушениями слуха, а также пользователи без нарушений. При разработке методологии для оценки доступности в качестве основы использовались стандарты ГОСТ Р 52872-2012, а также рекомендации руководства по обеспечению веб-контента WCAG 2.1*.

По результатам был выстроен рейтинг приложений 12 банков. Приложение "Альфа-Мобайл" возглавило рейтинг как в версии для платформы iOS*, так и для Android*, продемонстрировав наилучший дизайн и качество программного кода в отношении обеспечения доступности использования для людей с ограниченными возможностями.

АО "Альфа-Банк"

*Юзэбилитилэб, ДаблюСиЭйДжи 2.1, Иос, Андроид – прим. ред. 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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