Жильцов барнаульской многоэтажки эвакуируют из-за сообщений о мине в подвале

Информация об обнаружении мины в подвале пятиэтажного дома появилась в соцсетях.
Очевидцы уточняют, что инцидент произошел в доме №60 по ул. Островского. На месте происшествия работают сотрудники полиции и пожарные.
Жильцы дома эвакуированы. Информация о происшествии уточняется.
Подписчица сообщества "Инцидент Барнаул" рассказала, что обнаруженная мина оказалась противотанковой. Взрывное устройство обнаружил муж женщины.
В ГУ МВД по Алтайскому краю комментариев не дают, ссылаясь на отсутствие полной информации.
Комментарии
Мина кто принес
Подписчица рассказала... ОБС.
"Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, были проведены все необходимые мероприятия. Подозрительный предмет угрозы не представляет."