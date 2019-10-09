Нобелевскую премию по химии дали за литий-ионные батареи

Трое исследователей из разных стран удостоились Нобелевской премии за создание литий-ионных батарей, сообщает "Газета.ру".
Ученые создали источники питания, которые сегодня используются повсюду: от телефонов до электромобилей.
Лауреатами Нобелевской премии по химии стали американский физик Джон Гуденаф, британский химик Стэнли Уиттингем и японский химик Акира Есино. Имена лауреатов были названы на церемонии Нобелевского комитета в Стокгольме.
Литий-ионные батареи — это быстро перезаряжаемые и мощные источники электрического тока, которые находят широкое применение в области альтернативной энергетики.
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