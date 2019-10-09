СМИ:Топ-менеджер "Вертолетов России" засмотрелся на белок и выпал из окна коттеджа

Заместитель генерального директора холдинга "Вертолеты России" Игорь Чечиков выпал из окна собственного коттеджа в подмосковной Рублевке, сообщает "КП".
По информации издания, мужчина был пьян. Он вылез из оконного проема, чтобы сфотографировать белок и упал. Жена нашла его и вызвала врачей. Пострадавшего доставили в больницу с переломом черепа и другими травмами.
В пресс-службе компании информацию о падении из-за белок отрицают и называют домыслами и слухами. Представитель холдинга рассказал, что с Чечиковым действительно произошел несчастный случай в нерабочее время и он находится на больничном.
Полиция проводит проверку по данному факту.
Комментарии
Если не лечить похмелье оно проходит за один день. Если лечить то на больничный
Top&down
Тут не просто белка пришла, тут чувака множественные белки посетили.