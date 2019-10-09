Неизвестный открыл стрельбу по синагоге в Германии. Есть пострадавшие

Неизвестный открыл стрельбу по синагоге в немецком городе Галле, сообщает "РБК" со ссылкой на местную полицию.
По предварительным данным, преступник убил женщину и ранил несколько человек перед синагогой. Данные подтверждают ряд немецких изданий.
Сообщается, что злоумышленник стреляет по людям из автомата, а также он бросил гранату в еврейское кладбище.
Стрелок покинул место происшествия на автомобиле. Полиция предупреждает граждан о том, что преступников может быть несколько и советует не выходить из собственных домов.
Отмечается, что нападение произошло в день важного иудейского праздника Йом Кипур.
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