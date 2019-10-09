Конфликт в образцовой семье: жена приревновала мужа к родственнице и взялась за нож

Жительница Новоалтайска приревновала мужа к родственнице и ударила ножом в спину, сообщает СК по региону.
В конце августа 2019 пара отдыхала в одном из кафе Новоалтайска. Вернувшись домой, между супругами произошел конфликт на почве ревности. Женщина обвинила мужа в том, что он оказывал знаки внимания ее родственнице.
В тот момент, когда муж отвернулся, супруга ударила его ножом в спину. Мужчина остался жив.
Семья характеризуется с положительной стороны. Супруги не злоупотребляют спиртным и воспитывают малолетнего ребенка. Что подтолкнуло женщину на противоправные действия, неизвестно.
Она признала свою вину и полностью раскаялась в содеянном. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.
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