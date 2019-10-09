Барнаульцу, который в нетрезвом состоянии насмерть сбил девушку, вынесли приговор

Суд вынес приговор 45-летнему барнаульцу, который сел за руль в нетрезвом виде и сбил девушку на пешеходном переходе, сообщает прокуратура Алтайского края.
Напомним, что инцидент произошел 3 августа на пересечении улиц Балтийская и Сиреневая. Водитель в состоянии алкогольного опьянения превысил скорость и на пешеходном переходе сбил девушку 1999 года рождения. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.
Суд назначил мужчине наказание в виде 7 лет и 11 месяцев колонии общего режима. Отец погибшей получит компенсацию материального вреда в размере 170 тысяч рублей и компенсацию морального вреда в размере 700 тысяч рублей.
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