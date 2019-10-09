Диетолог рассказал о том, чем опасен полный отказ от сладкого

О последствиях полного отказа от сладкого рассказала врач-диетолог Елена Толоконникова, сообщает "Российская газета".
Она отметила, что чрезмерное употребление сладкого вредно. Но и полный отказ от него не пройдет для организма бесследно.
У тех, кто совсем перестает употреблять сахар, могут начаться проблемы с печенью, селезенкой, может развиться артрит и тромбоз, появиться склонность к депрессии.
Кроме того, без сахара ухудшается работа мозга и у человека могут возникнуть проблемы с памятью.
Если вы решили полностью отказаться от сладкого, то необходимый организму сахар можно найти в овощах. Например, в сладком перце, свекле, цветной капусте, кукурузе и луке.
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