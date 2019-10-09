Собака может продлить жизнь человеку после инфаркта

Шведские ученые пришли к выводу, что наличие собаки позволяет человеку продлить жизнь после инфаркта, сообщает ТАСС.
После изучения данных почти четырех миллионов человек, специалисты установили, что наличие собаки в 65% случаев позволяло человеку прожить дольше, чем тем, у кого нет домашнего животного. По сердечно-сосудистым заболеваниям этот показатель составил 30%.
В целом ученые отметили, что владельцы собак живут на 24% дольше. Что именно позволяет собакам продлевать жизнь хозяев, неизвестно.
"Какие именно факторы связаны с увеличением продолжительности жизни хозяев этих животных, еще предстоит установить", – рассказывает один из авторов исследования.
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