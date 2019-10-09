Мобильное приложение для борьбы с депрессией появилось в России

Созданное российскими разработчиками приложение "АнтиДепрессия" доступно для скачивания в GooglePlay и AppStore, сообщает ФАН.
Приложение было создано при помощи Союза охраны психического здоровья. Пользователь может пройти тест на склонность к негативному мышлению и получить рекомендации для дальнейшей работы.
"В первую очередь приложение доступным языком рассказывает пользователю, что же такое депрессия на самом деле. Большинство людей, считающих, что у них депрессия, просто находятся в плохом настроении. И тогда им помогут техники, представленные в приложении. А если они не подействуют, мы настоятельно рекомендуем обратиться за помощью к специалистам. Но первичная профилактика в любом случае необходима. Мы помогаем людям до того момента, как они обратились к врачу, и далее, совместно с медикаментозной терапией, можно продолжать использовать приложение", – рассказала одна из создательниц проекта.
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