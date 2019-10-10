19 лет спустя. Как жильцы дома на Новороссийской пережили взрыв и как живут сейчас

"Все горит, все рушится, падает на глазах", "люди кричали как на войне" – так о взрыве, который произошел 19 лет назад, рассказывают жильцы дома на ул. Новороссийской, 9, в Барнауле. 10 октября 2000 года в пятиэтажке взорвался бытовой газ. Три квартиры в первом подъезде обрушились, в двух произошел пожар. Трагедия унесла жизни трех человек. Через два месяца после происшествия дом восстановили, заселили и забыли. Спустя 19 лет в этом доме осталось всего два свидетеля того происшествия. Остальные практически сразу переехали. Мы нашли очевидцев, узнали, как сейчас живут люди в пострадавшем доме и почему жалеют, что здание не расселили.

В памяти каждая деталь

Во вторник, 10 октября 2000 года, в доме впервые за две недели наладили подачу бытового газа. Вернувшиеся с работы люди готовили ужин, общались с близкими, смотрели телевизор.

Хозяйка квартиры № 12 в первом подъезде, Любовь, вернулась домой около 20:00. Она открыла дверь, нажала на включатель, и в этот момент раздался мощный хлопок. Скопившийся в квартире газ взорвался от искры при включении света. Взрывной волной женщину вышвырнуло на лестничную площадку. Она получила серьезные ожоги, но осталась жива.

Взрыв повредил перекрытия с третьего по пятый этажи. Квартиры № 8, 12 и 16 оказались полностью разрушены.

Сейчас в доме живут лишь два очевидца той трагедии. Квартира Татьяны Седовичевой находится на втором этаже первого подъезда. Именно на полок ее квартиры рухнули обломки. Валентина Баранова живет на пятом этаже. Их квартиры серьезно пострадали, но выдержали взрыв. Спустя 19 лет женщины помнят каждую деталь, каждую мелочь. Рассказывая, заново переживают те страшные события.

"Я как раз только пришла с работы, сидели с мамой и моей знакомой на диване, разговаривали. Вдруг треск, хлопок. Окна и двери – выпали. Мы выскочили из дома, смотрим, а на пятом этаже все горит, все рушится, падает на глазах. Люди стали выбегать из дома. Никто не понимает что случилось. Было страшно. И я в этот день шла с работы вместе с мамой одной из девочек, которые погибли. Они жили на пятом этаже. Девчонки были троюродными сестрами. Одной было 14, второй 19 лет. Обе погибли. Это страшная трагедия. Очень, очень страшно", – еле сдерживает слезы Седовичева.

После взрыва квартиры пятого и четвертого этажа рухнули на третий. Здесь жила супружеская пара. В этот момент они смотрели телевизор – каждый на своем диване у противоположных стен комнаты. Женщину задавило плитой, муж остался жив.

Три квартиры одна над другой оказались полностью разрушены. Еще в двух произошел пожар. Из огня люди выбирались по лестницам, которые установили пожарные. По словам жителей, спецслужбы на место ЧП приехали быстро.

"Я работала в спецшколе. Подъезжаю к троллейбусной остановке на улице Юрина, смотрю, вокруг дома все пылает. Ближе подхожу, народ кругом, милиция, все оцепили. Поднимаю голову и вижу, что над нашей квартирой на пятом этаже горит крыша. Я, как это увидела... Ноги подкосились. Муж и сын были в квартире, она была полуразрушена, только каким-то чудом не рухнула. Дверь открыть они не смогли – от взрыва ее покорежило. Выбирались по лестнице, которую подставили к окну приехавшие пожарные", – рассказывает Валентина Баранова.

Причина ЧП



По данным следствия, с конца сентября в доме № 9 по улице Новороссийской отсутствовал газ. Вечером 10 октября газовики заполнили газгольдерную установку топливом. Однако из-за окончания рабочего дня другая бригада, осуществлявшая пуск газа, перенесла включение установки на утро 11 октября. Но в 12-й квартире вентили газовой плиты оказались включены. Когда женщина зашла домой, газ, скопившийся в ее квартире, взорвался от искры при включении света. После долгих разбирательств, виновными в ЧП признали работников газовой компании, которые заправляли газгольдерную установку и не проверили квартиры на утечку газа.

"Воспользовались нашим горем"

Уже ночью жильцов пострадавшего дома, а всего их было 142 человека, разместили по гостиницам "Барнаул" и "Колос". Чуть позже эксперты оценили состояние здания и жителям второго, третьего и четвертого подъезда разрешили вернуться домой. Однако многие постарались в тот же год продать квартиры и переехать.

"В третьем подъезде были хорошие трехкомнатные квартиры. Там жили обеспеченные люди, руководители и начальники заводов. Так они уехали сразу же", – вспоминает Валентина Баранова.

Для жильцов первого подъезда до 14 декабря временным домом стало общежитие пединститута. Три квартиры были полностью разрушены и их владельцы получили новое жилье.

Хозяевам квартир, пострадавших от пожара, выдали по 50 тысяч рублей на приобретение мебели и одежды. Семья Валентины Барановой также получила компенсацию. Говорит, что покупать пришлось практически все.

"К дому после взрыва подходить запретили. Все было оцеплено. Стояла охрана. Кое-какие вещи мы успели взять, но многое растащили мародеры. Воспользовались нашим горем. Пробирались туда, несмотря на охрану. Мой сын в то время был после больницы, я думала, он не восстановится. А муж так и не смог оправиться", – говорит женщина.

Специально созданная комиссия не признала дом аварийным и непригодным для проживания. Поэтому разрушенную часть решено было восстановить, а в доме провести ремонт.

Жильцы изначально были против такого решения. 11 октября 2000 года они встретились с мэром Барнаула Владимиром Бавариным и высказались против восстановления дома. Люди сомневались в возможности качественного восстановления его несущих конструкций. Однако их не послушали.

Женщины рассказывают, что восстановили квартиры быстро, всего за два месяца. Но теперь эта спешка "аукается" всем собственникам в доме.

Аварийный неаварийный дом

При восстановлении дома строители установили новые стены и перекрытия, сделали кирпичную кладку. Кстати, и спустя 19 лет эта кладка выделяется на фоне "родного" кирпича и можно легко увидеть, где находятся пострадавшие квартиры. Рабочие заменили и поврежденные коммуникации в квартирах. Вот только основание дома никак не усилили, говорят жильцы. Поэтому все 19 лет первый и второй подъезды постепенно врастают в землю.

Сейчас в первом подъезде, где и произошел взрыв, окна находятся на уровне земли, а подвала практически нет. Вход в него, который должен быть с человеческий рост, от пола высотой всего полметра. Жильцы утверждают, что попасть ко всем узлам сетей и коммуникациям специалисты не могут.

"Подвал после взрыва так и не восстановили. Тепловой узел весь разбит, краны не работают, некоторые квартиры даже не могут полностью подключить к отоплению. Никто ничего не делает. Последствия того дня мы ощущаем до сих пор", – утверждает Валентина Баранова.

К старым проблемам добавляются новые. У дома начала протекать крыша. Но жильцы не могут добиться ее капитального ремонта. Сначала дом поставили в очередь на 2048 год, рассказывает Татьяна Седовичева, потом передвинули на 2028. После того как жильцы согласились на ремонт за счет собственных средств, крышу пообещали отремонтировать в период с 2020 по 2022 год.

Баранова рассказывает, что дом № 9 был проблемным практически с самой постройки. Ввели его в эксплуатацию в 1968, а уже через год, в 1969 якобы признали аварийным.

"В "Алтайгражданпроекте" одной из собственниц квартир дали ксерокопию документов, которые подтверждают, что комиссия в 1969 году признала наш дом аварийным. Но потом все документы затерялись. Когда дом начал разваливаться, многие жильцы переехали кто куда", – говорит Валентина Баранова.

Третий и четвертый подъезд пересекает широкая вертикальная трещина. Она как раз и появилась в 1969 году. Сначала жильцы дома закладывали щель фуфайками и даже матрацами, потом ее зацементировали. Последний раз ее ремонтировали в 80-х, вспоминают очевидцы.

"После взрыва дом ни разу не ремонтировали. Мы постоянно обращаемся в управляющую компанию "Лидер", но там нам предлагают все работы выполнять за свой счет. За ремонт теплового узла просят 60 тысяч рублей, а за диагностику газовых труб – 40 тысяч рублей. Аварийным дом не признают", – говорит Татьяна Седовичева.

Сейчас жильцы готовят обращение в прокуратуру. Другого выхода, по их словам, они не видят.

Получить комментарии от управляющей компании amic.ru не удалось. Мы также обратились с запросом в "Алтайгражданпроект" и в администрацию Барнаула. Редакция amic.ru будет следить за развитием ситуации.