Судьба земельных участков, где строят ЖК на деньги дольщиков, снова не решилась

В Арбитражном суде Алтайского края 8 октября должно было состояться заседание по иску ООО "Акватория" к Росимуществу по результатам экспертизы, которая определит наличие причальной набережной на барнаульском Ковше. Рассмотрение отложили до 6 ноября, сообщает "Алтайский портал недвижимости".
В прошлом году Росимущество уже подавало в суд на "Акваторию", но спорный участок был признан собственностью последней. Еще одно заинтересованное предприятие ООО "Транском" подало апелляцию 3 октября.
В данный момент на участке идет строительство многоэтажного дома. В планах застройщика еще два 25-этажных здания.
Вместе с тем "Акватория" планирует засыпать часть ковша под застройку. Данный лот уже выставлялся на аукцион, но не был продан из-за затянувшихся судебных тяжб. Ожидается, что судьба этого проекта решится после разрешения конфликта в суде, но засыпка Ковша неизбежна в случае победы любого из оппонентов.
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