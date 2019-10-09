Путин уволил Сергея Глазьева с поста своего советника

Владимир Путин освободил Сергея Глазьева от должности советника президента РФ, сообщает ТАСС.
1 октября на саммите Евразийского экономического союза Глазьев был одобрен в качестве нового министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Глазьев не сможет совмещать две должности: советника президента и министра ЕЭК.
Сергей Глазьев работал советником президента РФ с 28 июля 2012 года. На этом посту он занимался, в частности, вопросами развития интеграции в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана.
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