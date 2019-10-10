Врач посоветовал несколько правил для борьбы с осенней хандрой

Главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал о том, как бороться с осенней хандрой, сообщает РИА "Новости".
Начать нужно с небольшой зарядки. Это поможет организму насытиться кислородом и проснуться.
"Если нет противопоказаний из-за наличия хронических заболеваний, то полезен контрастный душ", – считает Тяжельников.
С утра врач посоветовал выпивать стакан воды, а к завтраку добавить апельсиновый сок. Также он рекомендует заменить кофе зеленым чаем и чаще проветривать помещение, в котором вы находитесь.
Дополнительную энергию можно получить от орехов и фруктов. Масла лимона, лаванды, розмарина, жасмина и сосны тоже обладают бодрящим эффектом.
Специалист рассказал, что не нужно поддаваться желанию отоспаться в выходные, поскольку нарушение режима может затруднить его восстановление в рабочие дни. Дневной сон он посоветовал заменить прогулкой.
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