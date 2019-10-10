Погода в Алтайском крае продолжит радовать теплыми днями

В Алтайском крае к середине недели сохраняется теплая для осени погода, следует из прогноза синоптиков регионального ЦГМС.
Метеорологи ожидают, что 10 октября столбик термометра днем достигнет отметки +16…+21 градус (в Барнауле – от +17 до +19 градусов), а в последующие дни продолжит показывать близкие к этому значения.
Так, в пятницу температура днем составит +17…+22°C, в субботу +15…+20°C. Осадков не ожидается.
Ночи будут прохладными. В ночь на 11 октября термометр будет показывать от +1°C до +6°C (в предгорьях и на севере – до -4°C), а 12 октября – от 0°C до +5°C (в предгорных и северных районах заморозки до -4°C).
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