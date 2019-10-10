Российские ученые рассказали о вреде молока для людей в возрасте

Специалисты Пермского государственного медицинского университета проанализировали свойства питьевого молока и его влияние на потребителей разных возрастов, сообщает "Российская газета".
Ученые отметили, что для здоровых людей жирность молока не имеет большого значения. Но если человек страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы или печени, то высокая жирность может навредить его здоровью.
"Сегодня профилактика сердечно-сосудистых заболеваний для людей старше 30 лет предусматривает переход на маложировые рационы питания, – отмечают ученые. – Еще большее значение это имеет для людей старше 50 лет, которые ведут малоподвижный образ жизни и употребляют в пищу богатые жиром продукты, а также алкоголь. Им лучше использовать молоко жирностью 1,5%, то есть наименее жирное из всех существующих видов питьевого молока".
Употребление нежирного молока, по мнению специалиста, может снизить риски возникновения ишемической болезни сердца и лишнего веса.
Комментарии
мясо тоже вредно, ешьте макарошки