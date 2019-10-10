Закон о садоводах изменят, убрав предупреждения о проведении общего собрания

В уставах садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, товариществ собственников жилья и жилищных кооперативов может исчезнуть строчка о необходимости предварительного сообщения о проведении очередного общего собрания, пишет "Парламентская газета".
Документ, разработанный несколькими депутатами Госдумы во главе с вице-спикером Ириной Яровой, уже внесен на рассмотрение палаты.
В пояснительной записке к документу отмечается, что анализ, проведенный Советом законодателей, показал, что многие садоводы и огородники – пожилые люди, которые не имеют электронной почты, и товарищества вынуждены направлять письмо с уведомлением "Почтой России". Стоимость этой услуги составляет более 80 рублей и в крупных товариществах расходы на это могут достигать до 100 тыс. рублей.
"Сегодня в России 50-60 миллионов граждан в той или иной форме занимаются дачным хозяйством и, конечно, заинтересованы в том, чтобы иметь возможность самим решать все важные вопросы", – отметила Яровая.
Согласно ее инициативе, садоводческим и огородническим товариществам могут разрешить вносить в устав конкретную дату, время и место проведения ежегодного очередного общего собрания. И эти данные будут неизменны.
Таким образом, если инициатива станет законом, членам товариществ будет обеспечена возможность не только планировать и лично принимать участие в общем собрании, но и избавить товарищества от лишних расходов, связанных с обязательным уведомлением о проведении собрания.
Кроме того, изменения смогут дисциплинировать и руководство товариществ и кооперативов, уверены депутаты.
Комментарии
Уже давным-давно никто не обзванивает и тем более не шлет "дорогих" писем. Объявление на доске возле конторы.