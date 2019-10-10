Алтай вошел в пятерку регионов с самыми высокими стипендиями

Республика Алтай заняла четвертую позицию в рейтинге регионов с самой высокой академической стипендией, составленном порталом News.ru.
Самые высокие ежемесячные выплаты зафиксированы в Якутии (7,18 тысячи рублей), Мурманской (6,55 тыс.) и Магаданской областях (6,26 тыс.). Замыкают пятерку республики Алтай (6,04) и Тыва (5,99).
Алтайский край отстал от пятой позиции более чем на 2 тысячи рублей. Местные студенты получают 3,98 тысячи рублей в месяц.
Это втрое больше, чем у главного аутсайдера по этому показателю – Ленинградской области (1,36 тысячи рублей). Также в пятерку регионов с самыми низкими стипендиями вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (1,82 тыс. рублей), Кабардино-Балкария (2 тыс. рублей), Астраханская (2,25 тыс. рублей) и Саратовская области (2,46 тыс. рублей).
Рейтинг составлен на основе данных Минобрнауки за 2018 год о соответствующих выплатах и получающих их учащихся по образовательным программам высшего образования, аспирантуры, ординатур и ассистентуры-стажировки, а также подготовки специалистов среднего звена.
Сейчас средний размер академической стипендии 2980 рублей. В 2018 году студенты получали 2904 рубля. Таким образом, за два года рост составил 166 рублей.
Что касается социальной стипендии, то сегодня она составляет 3469 рублей. В 2018 году она была меньше на 124 рубля – 3345 рублей.
В 2020 году российским студентам пообещали повысить стипендию на 90 рублей. Таким образом, она достигнет отметки 3070 рублей.
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