Жителю Алтайского края грозит колония за рубку двух сосен

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю
Житель Алтайского края спилил две сосны, чтобы построить пол в доме, а теперь ему грозит до четырех лет колонии, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Полицейские задержали 44-летнего жителя Залесовского района по подозрению в незаконной рубке деревьев в крупном размере.
Правоохранители выяснили, что он вырубил две сосны общим объемом 10 кубических метров в двух километрах от села Шатуново. Он хотел быстро распилить древесину на доски для пола в доме, но не успел.
Ущерб от его действий оценили в 110 тысяч рублей. В отношении селянина возбудили уголовное дело по статье о незаконной рубке в крупном размере. Санкции статьи предусматривают до четырех лет лишения свободы либо штраф в размере до миллиона рублей.
Комментарии
Прежде чем рубить деревья, депутатом надо было стать!
там не 2, там судя по пилораме 202.
А кого будут судить за пожары и массовые вырубки Сибирских лесов?
прикол, 2 дерева срубил - на 4 года сел, вырубил пару тысяч гектаров - это всё пожар, в порядке вещей
А чиновникам разных уровней за выезженный лес и на два столетия уничтоженную экосистему что горит,
Грозит?
Карательный режим, полицаи.