Кардиологи назвали признаки приближения сердечного приступа

Американская ассоциация кардиологов перечислила признаки приближения сердечного приступа, сообщает "Российская газета".
Наиболее часто встречаются такие симптомы как одышка, боль и ощущение дискомфорта в груди. Но иногда возможны и специфические ощущения. Особенно они распространены у женщин.
Это чувство переполнения желудка, тошнота, а также боли в левой половине спины и левом плече.
Чтобы снизить риск инфаркта, следует спать около восьми часов в сутки, сбалансированно питаться, избегать стресса и обращаться к врачам в случае проявления первых признаков проблем с сердцем.
Ранее ученые пришли к выводу, что здоровье человека, который перенес инфаркт миокарда, зависит от уровня физической активности и нагрузки на мышцы.
У людей с пониженной активностью риск смерти оказался на 37% ниже, чем у совсем неактивных пациентов. У тех, кто занимался спортом нерегулярно – на 51%, у людей с постоянной физической активностью – на 59%.
Комментарии
а чё на фото фонедоском к красной заднице приложил, новость вроде про инфаркт, у задницы инфаркт что-ли?