Иномарка сбила пешехода в Барнауле

Автомобиль Toyota Camry сбил пешехода в Барнауле на перекрестке улиц Балтийская и Сиреневая.
Как сообщили amic.ru в отделении пропаганды БДД городской ГИБДД, авария случилась в 8:15. За рулем иномарки находился 30-летний водитель.
Остальные обстоятельства ДТП и личность пострадавшего выясняют сотрудники полиции. Со слов очевидца известно, что угодивший под колеса парень остался жив.
Комментарии
ждем очередной бред от "месного"...
Там девушку насерть сбили летом.
Балтийская и Сиреневая
Какой то страшный перекресток. Ну девушку там сбил бухой
Девушку сбили не совсем там, до данного перекрестка
Там перекрестка то нормального нет, Сиреневая - грунтовка грязная какая-то, строители забили на этот ее кусок.
когда уже исчезнет это слово-паразит "иномарка"?
10.10.2019 10:55
Дюша Метёлкин
то есть по вашему соблюдать ПДД за рулём это бред?
10.10.2019 12:24
месный
О вас вспомнили вы и появились)) Думал да ну нафиг! А правда что вы старый больной человек рекламируете препараты в газетах? Врут?!