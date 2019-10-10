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Иномарка сбила пешехода в Барнауле

, ИА "Амител"
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции
Фото: patrul.kz

Фото: patrul.kz

Автомобиль Toyota Camry сбил пешехода в Барнауле на перекрестке улиц Балтийская и Сиреневая.

Как сообщили amic.ru в отделении пропаганды БДД городской ГИБДД, авария случилась в 8:15. За рулем иномарки находился 30-летний водитель.

Остальные обстоятельства ДТП и личность пострадавшего выясняют сотрудники полиции. Со слов очевидца известно, что угодивший под колеса парень остался жив.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

10.10.2019 10:55
Дюша Метёлкин

ждем очередной бред от "месного"...

10.10.2019 10:59
- гость -

Там девушку насерть сбили летом.

10.10.2019 11:41
гость

Балтийская и Сиреневая

Какой то страшный перекресток. Ну девушку там сбил бухой

10.10.2019 11:52
- гость -

Девушку сбили не совсем там, до данного перекрестка

10.10.2019 11:53
- гость -

Там перекрестка то нормального нет, Сиреневая - грунтовка грязная какая-то, строители забили на этот ее кусок.

10.10.2019 12:05
Filin

когда уже исчезнет это слово-паразит "иномарка"?

10.10.2019 12:24
месный

10.10.2019 10:55
Дюша Метёлкин

то есть по вашему соблюдать ПДД за рулём это бред?

10.10.2019 12:38
- гость -

10.10.2019 12:24
месный
О вас вспомнили вы и появились)) Думал да ну нафиг! А правда что вы старый больной человек рекламируете препараты в газетах? Врут?!

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