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Иркутский губернатор предложил поднять себе оклад на 44%

, ИА "Амител"
Вместе с губернатором повышения зарплаты ждут 74 чиновника
Ранее в СМИ сообщалось о предстоящей отставке Левченко / Фото: Pikabu.ru

Ранее в СМИ сообщалось о предстоящей отставке Левченко / Фото: Pikabu.ru

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44%, увеличив его до 27 тыс. рублей, сообщает РИА "Новости".

Сейчас оклад главы региона составляет чуть менее 19 тыс. рублей. Соответствующий документ внесен на рассмотрение в Заксобрание области.

Согласно инициативе, оклад могут повысить с 1 октября 2019 года. Вместе с губернатором повышения ждут 74 чиновника, занимающих областные государственные должности.

Дополнительные расходы на IV квартал этого года, как отмечается в заключении контрольно-счетной палаты Иркутской области, составят 32 млн рублей. Для 2020 года эта сумма составит 128 млн рублей.

Ранее в СМИ сообщалось о предстоящей отставке Левченко. Слухи появились после того, как область за июнь 2019 года дважды стала зоной ЧС. На вопрос, можно ли было предотвратить гибель людей, глава региона ответил, что не видел, в каких условиях это произошло.

В правительстве Иркутской области заявили об отсутствии какой-либо информации о предстоящей отставке Левченко.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

10.10.2019 11:10
- гость -

С нолями не ошиблись?

10.10.2019 11:20
- гость -

Вот они наши налоги, о которых власти говорят, что для школ и больниц собирают...

10.10.2019 11:20
- гость -

Сейчас оклад главы региона составляет чуть менее 19 тыс. рублей.

При этом...

Доход иркутского губернатора в 2018 году вырос на 602 тыс. рублей и составил более 5,5 млн Задекларированный доход супруги Сергея Левченко составил 3 млн 240 тыс. 988 рублей

10.10.2019 11:21
- гость -

А морда не треснет?

10.10.2019 11:21
- гость -

не, ну а что, сверху же всем подняли, вот вертикаль власть и заработала. всё логично.

10.10.2019 11:27
- гость -

За то что тайга выгорела?

10.10.2019 11:41
- гость -

спалили и залили весь край, а теперь повышения требуют?
да уж, это по российски.....

10.10.2019 11:52
Инна

Не сходится математика - 32 000 000 делим на 3 месяца и на 75 человек, ожидающих повышения з/платы получается по 142 222 рубля каждому о каком повышении с 19 000 до 27 000 идет речь?

10.10.2019 11:56
- гость -

Заработная плата государственных служащих состоит из оклада, вознаграждения за классный чин, надбавки за выслугу лет и прочих надбавок. Поэтому и разница, оклад это лишь малая часть заработной платы чиновника.

10.10.2019 12:03
- гость -

На альтруизме работал дядька, переработал. Как он там еще работает не понятно, после лесных пожаров у него горящая головешка должна находится в заднем проходе. А он еще смотри какие фокусы вытворяет.

10.10.2019 12:07
- гость -

- Что случилось с тайгой?
- Она сгорела!

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