Иркутский губернатор предложил поднять себе оклад на 44%

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44%, увеличив его до 27 тыс. рублей, сообщает РИА "Новости".
Сейчас оклад главы региона составляет чуть менее 19 тыс. рублей. Соответствующий документ внесен на рассмотрение в Заксобрание области.
Согласно инициативе, оклад могут повысить с 1 октября 2019 года. Вместе с губернатором повышения ждут 74 чиновника, занимающих областные государственные должности.
Дополнительные расходы на IV квартал этого года, как отмечается в заключении контрольно-счетной палаты Иркутской области, составят 32 млн рублей. Для 2020 года эта сумма составит 128 млн рублей.
Ранее в СМИ сообщалось о предстоящей отставке Левченко. Слухи появились после того, как область за июнь 2019 года дважды стала зоной ЧС. На вопрос, можно ли было предотвратить гибель людей, глава региона ответил, что не видел, в каких условиях это произошло.
В правительстве Иркутской области заявили об отсутствии какой-либо информации о предстоящей отставке Левченко.
Комментарии
С нолями не ошиблись?
Вот они наши налоги, о которых власти говорят, что для школ и больниц собирают...
Сейчас оклад главы региона составляет чуть менее 19 тыс. рублей.
При этом...
Доход иркутского губернатора в 2018 году вырос на 602 тыс. рублей и составил более 5,5 млн Задекларированный доход супруги Сергея Левченко составил 3 млн 240 тыс. 988 рублей
А морда не треснет?
не, ну а что, сверху же всем подняли, вот вертикаль власть и заработала. всё логично.
За то что тайга выгорела?
спалили и залили весь край, а теперь повышения требуют?
да уж, это по российски.....
Не сходится математика - 32 000 000 делим на 3 месяца и на 75 человек, ожидающих повышения з/платы получается по 142 222 рубля каждому о каком повышении с 19 000 до 27 000 идет речь?
Заработная плата государственных служащих состоит из оклада, вознаграждения за классный чин, надбавки за выслугу лет и прочих надбавок. Поэтому и разница, оклад это лишь малая часть заработной платы чиновника.
На альтруизме работал дядька, переработал. Как он там еще работает не понятно, после лесных пожаров у него горящая головешка должна находится в заднем проходе. А он еще смотри какие фокусы вытворяет.
- Что случилось с тайгой?
- Она сгорела!