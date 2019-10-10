Воспитателя детсада уволили за объяснение детям фразы "посадить на кол"

Воспитателя детского сада в Таганроге, которая объяснила детям суть фразы "сажать на кол" из сказки "Конек-Горбунок", уволили за психическое насилие, пишет "Российская газета".
Как рассказали в Ростовском областном суде, воспитательница читала детям коррекционной группы таганрогского детского сада сказку "Конек-Горбунок". Один из них спросил, что значат слова "посадить на кол", женщина объяснила это выражение.
"Человека сажали на кол, который проходил через тело человека, и потом человек умирал", – объяснила воспитатель ребенку.
Услышавший это другой сотрудник детсада попросил коллегу больше не пугать так детей, потому что в этом возрасте они активно реагируют на такие высказывания, уточняет 161.ru.
Позже родители одного из воспитанников детсада рассказали, что у ребенка появился страх смерти и он отказался ходить в садик. Они пожаловались на воспитательницу, ее уволили с работы.
Женщина не согласилась с этим решением и попыталась оспорить его через суд. Она потребовала восстановить ее на работе, компенсировать зарплату за три месяца с момента увольнения (220,7 тыс. рублей) и выплатить моральный ущерб в размере 30 тыс. рублей. Однако суд апелляцию оставил без удовлетворения.
Также работу воспитателя проверила спецкомиссия. Эксперты пришли к выводу, что воспитатель "не ориентирует детей на положительное, доброжелательное отношение друг к другу, не поддерживает инициативу и самостоятельность детей, не создает безопасных условий для их пребывания в непосредственной образовательной деятельности".
Комментарии
походу не за конька уволили...
Идиотизм... И как сии эксперты это установили, если человек уже не работает?
Боятся жизненных реалий, а за "положительным, доброжелательным отношением друг к другу" скрывается фарисейство и звериный оскал капитализма (да простят дядьку звери)
Интересно, а этот ребенок нигде до того с понятием "смерть" не сталкивался? Дети-то явно не из ясельной группы.
Нифига себе зарплатки у воспитателей детских садов в Таганроге!!!!!!!
компенсировать зарплату за три месяца с момента увольнения (220,7 тыс. рублей)
--------------------------------
хм, зарплата у воспитателя 70 тыс. руб в месяц!
Компенсировать З/пл 220,7 тыс.руб за 3 мес???Это по 73 тыс.руб в месяц???,нашим алтайским воспитателям(знакомая работает в дет.саду) такое и в сказочном сне не снилось
А что не так она обьяснила?!
компенсировать зарплату за три месяца с момента увольнения (220,7 тыс. рублей)
Это че за ...!? Какие 220 тысяч воспитателю за 3 месяца!? Ростовская область, что, не в России!? Или Алтайский край не в России!?
220 тысяч за 3 месяца, она там точно воспитателем работала?
Так может это частный д\сад Что-то мне кажется, что при нашем дефиците кадров в муниципальных дет. садах с их зп вряд ли кто-то бы кинулся увольнять воспитателей по жалобе родителей. Интересно, по какой статье ее уволили.
Узнав ее зарплату всем стало пофигу за что ее уволили, всех заинтересовало, чем воспитатель в Ростовской области круче воспитателя в Алтайском крае? Тем что знает, как сажать на кол?
По сравнению с ее зарплатой наши воспитатели лижут орган
Бред просто..... Есть ли предел у идиотизма???
220 тысяч за 3 месяца воспитателю - вот это бред
Амик, точно вы все правильно написали??? 220 тыс. за 3 месяца...прям аж интересно стало, авито говорит воспитатель в Таганроге приглашается на работу на ставку 11 300 руб. а что касается увольнения, то странно это все конечно, объяснила и объяснила, вопрос только в том что группа коррекционная, значит детки с различного рода отклонениями, может в этом и причина?
Все прокудахтались?
Разницу между явлением смерти и процессом натягивание тушки на штуцер, надо объяснять?
14:34
Не много на себя берёшь?
"...не ориентирует детей на положительное, доброжелательное отношение друг к другу..."
------
Неправильно выбирает сказки
Страна победившего маразма.
10.10.2019 14:46
- гость -
эт к чему??? ничего не перепутали????
А чо, а? Не, ну а чо? Разве она соврала? Разве она сказала неправду про то, на чём держатся скрепы глубинного народа?
Не вам решать кудахтать или нет. Объяснений тоже не надо.
главпИтух за своих курочек мазу держит )))
10.10.2019 13:30
- гость -
Интересно, а этот ребенок нигде до того с понятием "смерть" не сталкивался? Дети-то явно не из ясельной группы.
------
Дети из коррекционной группы, т.е. с отставанием в развитии.
14:56
- гость -
Дети из коррекционной группы, т.е. с отставанием в развитии.
Воспитка была министершей маленькой России))
"с отставанием в развитии."
-----
Ну если отстают, надо наверстывать.
10.10.2019 14:56
- гость -
Сорри, моя невнимательность. Интересно, а в коррекционную группу кого берут? Ну явно же не совсем необучаемых.