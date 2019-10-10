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Воспитателя детсада уволили за объяснение детям фразы "посадить на кол"

, ИА "Амител"
Эксперты пришли к выводу, что воспитатель "не ориентирует детей на положительное"
Воспитатель прочитала детям сказку про 'Конька-Горбунка' / Фото: 161.ru

Воспитатель прочитала детям сказку про "Конька-Горбунка" / Фото: 161.ru

Воспитателя детского сада в Таганроге, которая объяснила детям суть фразы "сажать на кол" из сказки "Конек-Горбунок", уволили за психическое насилие, пишет "Российская газета".

Как рассказали в Ростовском областном суде, воспитательница читала детям коррекционной группы таганрогского детского сада сказку "Конек-Горбунок". Один из них спросил, что значат слова "посадить на кол", женщина объяснила это выражение.

"Человека сажали на кол, который проходил через тело человека, и потом человек умирал", – объяснила воспитатель ребенку.

Услышавший это другой сотрудник детсада попросил коллегу больше не пугать так детей, потому что в этом возрасте они активно реагируют на такие высказывания, уточняет 161.ru.

Позже родители одного из воспитанников детсада рассказали, что у ребенка появился страх смерти и он отказался ходить в садик. Они пожаловались на воспитательницу, ее уволили с работы.

Женщина не согласилась с этим решением и попыталась оспорить его через суд. Она потребовала восстановить ее на работе, компенсировать зарплату за три месяца с момента увольнения (220,7 тыс. рублей) и выплатить моральный ущерб в размере 30 тыс. рублей. Однако суд апелляцию оставил без удовлетворения.

Также работу воспитателя проверила спецкомиссия. Эксперты пришли к выводу, что воспитатель "не ориентирует детей на положительное, доброжелательное отношение друг к другу, не поддерживает инициативу и самостоятельность детей, не создает безопасных условий для их пребывания в непосредственной образовательной деятельности".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

10.10.2019 13:27
технарь

походу не за конька уволили...

10.10.2019 13:28
- гость -

Идиотизм... И как сии эксперты это установили, если человек уже не работает?

10.10.2019 13:28
Дядька

Боятся жизненных реалий, а за "положительным, доброжелательным отношением друг к другу" скрывается фарисейство и звериный оскал капитализма (да простят дядьку звери)

10.10.2019 13:30
- гость -

Интересно, а этот ребенок нигде до того с понятием "смерть" не сталкивался? Дети-то явно не из ясельной группы.

10.10.2019 13:35
Иsтина

Нифига себе зарплатки у воспитателей детских садов в Таганроге!!!!!!!

10.10.2019 13:37
- гость -

компенсировать зарплату за три месяца с момента увольнения (220,7 тыс. рублей)
--------------------------------
хм, зарплата у воспитателя 70 тыс. руб в месяц!

10.10.2019 13:40
- гость -

Компенсировать З/пл 220,7 тыс.руб за 3 мес???Это по 73 тыс.руб в месяц???,нашим алтайским воспитателям(знакомая работает в дет.саду) такое и в сказочном сне не снилось

10.10.2019 13:41
- гость -

А что не так она обьяснила?!

10.10.2019 13:56
гость

компенсировать зарплату за три месяца с момента увольнения (220,7 тыс. рублей)

Это че за ...!? Какие 220 тысяч воспитателю за 3 месяца!? Ростовская область, что, не в России!? Или Алтайский край не в России!?

10.10.2019 13:57
гость

220 тысяч за 3 месяца, она там точно воспитателем работала?

10.10.2019 14:00
- гость -

Так может это частный д\сад Что-то мне кажется, что при нашем дефиците кадров в муниципальных дет. садах с их зп вряд ли кто-то бы кинулся увольнять воспитателей по жалобе родителей. Интересно, по какой статье ее уволили.

10.10.2019 14:11
гость

Узнав ее зарплату всем стало пофигу за что ее уволили, всех заинтересовало, чем воспитатель в Ростовской области круче воспитателя в Алтайском крае? Тем что знает, как сажать на кол?

10.10.2019 14:12
гость

По сравнению с ее зарплатой наши воспитатели лижут орган

10.10.2019 14:20
Океана

Бред просто..... Есть ли предел у идиотизма???

10.10.2019 14:22
гость

220 тысяч за 3 месяца воспитателю - вот это бред

10.10.2019 14:34
гость

Амик, точно вы все правильно написали??? 220 тыс. за 3 месяца...прям аж интересно стало, авито говорит воспитатель в Таганроге приглашается на работу на ставку 11 300 руб. а что касается увольнения, то странно это все конечно, объяснила и объяснила, вопрос только в том что группа коррекционная, значит детки с различного рода отклонениями, может в этом и причина?

10.10.2019 14:34
- гость -

Все прокудахтались?
Разницу между явлением смерти и процессом натягивание тушки на штуцер, надо объяснять?

10.10.2019 14:46
- гость -

14:34
Не много на себя берёшь?

10.10.2019 14:47
Павсекакий

"...не ориентирует детей на положительное, доброжелательное отношение друг к другу..."
------
Неправильно выбирает сказки
Страна победившего маразма.

10.10.2019 14:47
гость

10.10.2019 14:46
- гость -
эт к чему??? ничего не перепутали????

10.10.2019 14:49
- гость -

А чо, а? Не, ну а чо? Разве она соврала? Разве она сказала неправду про то, на чём держатся скрепы глубинного народа?

10.10.2019 14:49
- гость -

Не вам решать кудахтать или нет. Объяснений тоже не надо.

10.10.2019 14:55
- гость -

главпИтух за своих курочек мазу держит )))

10.10.2019 14:56
- гость -

10.10.2019 13:30
- гость -
Интересно, а этот ребенок нигде до того с понятием "смерть" не сталкивался? Дети-то явно не из ясельной группы.
------
Дети из коррекционной группы, т.е. с отставанием в развитии.

10.10.2019 14:58
- гость -

14:56
- гость -
Дети из коррекционной группы, т.е. с отставанием в развитии.

Воспитка была министершей маленькой России))

10.10.2019 14:59
- гость -

"с отставанием в развитии."
-----
Ну если отстают, надо наверстывать.

10.10.2019 15:04
- гость -

10.10.2019 14:56
- гость -
Сорри, моя невнимательность. Интересно, а в коррекционную группу кого берут? Ну явно же не совсем необучаемых.

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