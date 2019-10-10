Медведя привязали к забору, завлекая людей в цирк в Иркутской области

Резонанс в социальных сетях вызвала неоднозначная реклама цирка, развернувшаяся на одной из улиц в иркутском городе Бодайбо. Видеозапись инцидента опубликовали в сообществе "Я живу в Иркутске".
Один из очевидцев снял на видео привязанного к забору медведя, которому из-за короткого поводка не удается стоять на четырех лапах, поэтому приходится на двух.
Рев питомца цирка по кличке Топтыжка многие восприняли как возмущение таким обращением. Большинство комментаторов выразили негодование, посчитав, что с косолапым обошлись слишком жестоко.
"Надо было дрессировщика привязать", – считают некоторые граждане.
Однако нашлись и те, кто не увидел на видеозаписи ничего особенного. Они напомнили, что медведи – опасные хищники, которые с без "угрызений совести" расправятся с человеком.
"Собаку же привязываете. А чем медведь лучше?" – написал один из участников обсуждения.
Комментарии
А что возмущаться то7 Нужно просто игнорировать представления этой живодерни и всё.
Твари! Это же надо додуматься до такой "рекламы".
Человек за кадром тоже хорош: "Топтыжка, улыбнись". Медведю плохо, а от него забавы ждут.
Кто ходит в цирк и зоопарки, тот и обрекает животных на мучения.
Привык жить среди людей и просит помощи.А они ему:"Как звать-то? А ну улыбнись" (
Пусть не воют Когда эти топтыжки их драть будут
"Они напомнили, что медведи – опасные хищники, которые с без "угрызений совести" расправятся с человеком" - вот только медведи не приходят к ним в дома и квартиры, чтобы целенаправленно расправиться, а люди поступают именно так. Надеюсь, когда нибудь и в нашей стране запретят цирки, как уже запретили в большинстве цивилизованных стран..
Вообще было бы неплохо этих "циркачей" привязать в лесу к деревьям недалеко от жилища "топтыжек" ) Пусть воют, а "топтыжки" с ними расправятся - тогда будет справедливо!
"Собаку же привязываете. А чем медведь лучше?" – написал один из участников обсуждения.
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Собаку привязывают так, чтобы она могла ходить и лечь, если устанет. А здесь медведь даже на четыре лапы встать не может. Это уже жестокое обращение с животным. Вполне можно за такое наказывать.