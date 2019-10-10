Синоптики уточнили, когда закончится бабье лето в Алтайском крае

В Алтайский край на смену теплой погоде на следующей неделе придут осадки и похолодание, сообщают синоптики на сайте Гидрометцентра России.
Метеорологи считают, что минимальной дневной отметки, +12 градусов, столбик термометра достигнет 16 октября.
А за день до этого с вероятностью 75% в регионе выпадут обильные осадки (4,1 мм), которые продолжатся и в последующие дни.
Так закончится длительное бабье лето, больше недели радовавшее население теплыми и солнечными днями.
Согласно прогнозу, в пятницу средняя температура днем составит +14°C, в субботу +16°C, в воскресенье +17°C, в понедельник +20°C, во вторник +18°C, а в среду +12°C. Ночные заморозки прогнозируют в пятницу (-1°C) и субботу (-2°C).
Ранее аналогичный прогноз озвучила начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых.
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