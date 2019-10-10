Чемпион мира по дзюдо вошел в комитет по бюджету гордумы Барнаула

Знаменитый алтайский спортсмен Иван Нифонтов ("Единая Россия") вошел в состав комитета по бюджету, налогам и финансам Барнаульской городской Думы, сообщает пресс-центр представительного органа.
Парламентарии признали его полномочия депутата гордумы седьмого созыва. Ранее Нифонтов выиграл довыборы по одномандатному избирательному округу № 2, заняв место добровольно сложившего мандат единоросса Марата Жумадилова.
В 2009 году дзюдоист выигрывал чемпионат мира и Европы. В 2012 Нифонтов завоевал бронзу на Олимпийских играх.
Спортивную карьеру он завершил в конце 2017 года. В 2019 году стал президентом Федерации дзюдо Алтайского края.
Комментарии
С выходом на работу "хороший человек", успел отметиться то? Проголосовал за увеличение налога в крае? Надо надо становится на одну доску с нашими депутатами, а то Романенко уйдет а замены и нет.
Знаменитый алтайский спортсмен Иван Нифонтов ("Единая Россия" вошел в состав комитета по бюджету, налогам и финансам Барнаульской городской Думы
а он в этом хоть что то понимает??
пока законы принимают спортсмены и клоуны, так и будем жить
А мне вот интересно, что может полезного сделать дзюдоист-милиционер работая в комитете по бюджету, налогам и финансам Барнаульской городской Думы? Он имеет экономическое образование? Имеет опыт в области финансов? И почему, раз уж его избрали, не направить его силы для работы в области спорта? Или там по принципу - где было, туда и заткнули?
ничего против него не имею как спортсмена!!
Но не понимаю кто и зачем его толкает туда! он что спец в этих экономических вопросах или у него опыт большой на этой работе!!!?? ЛИМПОПО ВОКРУГ ПОЛУЧАЕТСЯ!!!!!
ЁЩЕ ОДИН БЕЗДАРНЫЙ ЧИНОВНИК БУДЕТ НА ШЕЕ НАРОДА!!!! СЛОВ НЕТ!
я уже ничему не удивляюсь.
принцип : у нас незаменимых нет , уже достал.
всех спецов поразгоняли, сидят такие заменяющие всех и вся и творят во всех сферах...
а народ массово матюкает эту власть
Не гордума, а клоунада, давайте поваров, водителей, и кондукторов возьмем в депутаты? а потом будет удивляться их "эффективности", спортсмен он может и хороший, а вот депутат - он нулевой!
10.10.2019 12:23
- гость -
А вы еще систему не прохавали что ли?
Так ей уже 20 лет ))
Если ты юрЫзд - это означает что ты априори специалист широчайшего профиля абсолютно в Людой ипостаси )
А если из лгу то это сразу +мильен ко всем навыкам ))
Здесь попроще но смысл тот же
Что всполошились так?! Натаскают его, вон Валуева не узнать -депутатище! И этому скажут когда на кнопки нажимать, поди сообразит. А если взбрыкнется то система его выбросит.