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В Барнауле котенок прожил неделю взаперти, питаясь поролоном

, ИА "Амител"
Хозяин переехал из дома, оставив животное без еды и воды
Фото: katun24.ru

Фото: katun24.ru

Жительница Барнаула пожаловалась журналистам на квартиранта, который на неделю бросил котенка в жилье без пропитания, сообщает "Катунь 24".

По ее словам, мужчина снимал у нее квартиру, но без предупреждения вдруг переехал в Заринск. На протяжении недели она пыталась дозвониться до него, чтобы он вернул ключи.

Когда же она вошла в жилье, воспользовавшись дубликатом, то увидела истощенного котенка. У него не было ни еды, ни воды.

Горожанка утверждает, что животное всю неделю питалось поролоном и остатками снеков квартиранта.

Она обратилась в полицию, попросив правоохранителей проверить действия арендатора жилплощади на признаки жестокого обращения.

Правда, по словам женщины, участковый заявление не принял. Теперь спасительница котенка ищет ему новых хозяев, надеясь пристроить его в добрые руки.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

10.10.2019 12:57
- гость -

Почему не принял заявление?

10.10.2019 12:59
- гость -

А на каком это основании участковый не принял заявление??

10.10.2019 13:01
- гость -

Очередной "нуачотакова, он же мой, хочу - мучаю, хочу - убью".

10.10.2019 13:02
гость

пусть эта двуногая тварина,закрывшая котенка,сгниет заживо.

10.10.2019 13:04
- гость -

Участковый то не принял, а вот налоговая без всякого заявления проверит

10.10.2019 13:07
- гость -

10.10.2019 13:04
- гость -
А вы свечку держали, и знаете, что там нет официального договора?

10.10.2019 13:34
- гость -

Таких уб...юдков надо самих на неделю оставлять без еды,воды и с куском поролона!!!

10.10.2019 13:34
- гость -

Тоже как то неожиданно квартиранты сорвались на другую квартиру без оплаты. После них пришлось неделю проветривать толи здохло что толи от самих хозяев.

10.10.2019 14:27
- гость -

Зоопараноиков нужно лечить наряду с наркоманами.

10.10.2019 14:38
- гость -

Если на участкового подать заявление в прокуратуру за отказ принять заявление - сам прибежит, извинится, все оформит. Принять заявление он обязан, а вот потом уже отписаться по поводу возбуждения дела либо в отказе возбуждения. Конечно можно и участкового понять, у него и так бумажной волокиты.., но это его работа - не нравится, никто не держит. Плюс зарплатка не плохая. Вот и должен выполнять свои обязанности.

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