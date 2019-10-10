В Барнауле котенок прожил неделю взаперти, питаясь поролоном

Жительница Барнаула пожаловалась журналистам на квартиранта, который на неделю бросил котенка в жилье без пропитания, сообщает "Катунь 24".
По ее словам, мужчина снимал у нее квартиру, но без предупреждения вдруг переехал в Заринск. На протяжении недели она пыталась дозвониться до него, чтобы он вернул ключи.
Когда же она вошла в жилье, воспользовавшись дубликатом, то увидела истощенного котенка. У него не было ни еды, ни воды.
Горожанка утверждает, что животное всю неделю питалось поролоном и остатками снеков квартиранта.
Она обратилась в полицию, попросив правоохранителей проверить действия арендатора жилплощади на признаки жестокого обращения.
Правда, по словам женщины, участковый заявление не принял. Теперь спасительница котенка ищет ему новых хозяев, надеясь пристроить его в добрые руки.
Комментарии
Почему не принял заявление?
А на каком это основании участковый не принял заявление??
Очередной "нуачотакова, он же мой, хочу - мучаю, хочу - убью".
пусть эта двуногая тварина,закрывшая котенка,сгниет заживо.
Участковый то не принял, а вот налоговая без всякого заявления проверит
10.10.2019 13:04
- гость -
А вы свечку держали, и знаете, что там нет официального договора?
Таких уб...юдков надо самих на неделю оставлять без еды,воды и с куском поролона!!!
Тоже как то неожиданно квартиранты сорвались на другую квартиру без оплаты. После них пришлось неделю проветривать толи здохло что толи от самих хозяев.
Зоопараноиков нужно лечить наряду с наркоманами.
Если на участкового подать заявление в прокуратуру за отказ принять заявление - сам прибежит, извинится, все оформит. Принять заявление он обязан, а вот потом уже отписаться по поводу возбуждения дела либо в отказе возбуждения. Конечно можно и участкового понять, у него и так бумажной волокиты.., но это его работа - не нравится, никто не держит. Плюс зарплатка не плохая. Вот и должен выполнять свои обязанности.