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Барнаульская дольщица дошла до Верховного суда в споре с застройщиком

, ИА "Амител"
Собственница подписала акт приемки квартиры без претензий, но после обнаружила недостатки
Верховный суд поддержал дольщицу из Барнаула / Фото: Mediation-eurasia.pro

Верховный суд поддержал дольщицу из Барнаула / Фото: Mediation-eurasia.pro

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ приняла положительное решение по делу дольщицы из Барнаула, которая выявила брак в своей новой квартире, пишет "Алтайский портал недвижимости".

Как сообщается в материалах дела, 28 сентября 2016 года женщина заключила договор долевого участия, по условиям которого в 2017 году должна была получить двухкомнатную квартиру площадью 58,95 кв. метра. Собственница подписала акт приемки без претензий. Но уже после обнаружила строительные недостатки и заказала экспертизу, которая установила, что стоимость их устранения составит 262 319 рублей. Женщина сразу подала в суд на взыскание этой сумму, а также на выплату компенсации морального вреда в размере 5 тыс. рублей, расходов на проведение досудебного исследования (20 тысяч) и штраф в размере 133 659 рублей.

Решением Индустриального районного суда Барнаула от 24 июля 2018 года требования гражданки были удовлетворены частично: уменьшилась компенсация морального вреда до 3 тыс. рублей и сократился штраф (70 тысяч).

Застройщик подал апелляцию с целью снизить размер взыскиваемой суммы. Упор делался на то, что дольщица подписала акт приемки без претензий. Кроме того, экспертиза не дала однозначного ответа, какие недостатки возникли в процессе строительства и выполнения отделочных работ, а какие – в ходе эксплуатации. В-третьих, стоимость отделки квартиры, по данным компании, составила 46 289 руб. 02 коп., что на 216 029 руб. 98 коп. меньше взысканной суммы. В-четвертых, истица не обращалась к застройщику, соответственно, не получала оттуда и отказ от добровольного устранения дефектов.

Учитывая все это, судебная коллегия по гражданским делам Алтайского краевого суда отменила решение первой инстанции в части штрафа, освободив от него застройщика.

Женщину такой исход не устроил. Она обратилась с кассационной жалобой для передачи дела в Верховный суд.

Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ удовлетворила жалобу, найдя основания для частичной отмены апелляционного определения суда. Оказалось, что ни закон об участии в долевом строительстве, ни закон о защите прав потребителей не предусматривают обязанности истца обращаться в досудебном порядке к застройщику с требованием выплаты денежных сумм, необходимых для устранения недостатков объекта.

Получается, в этом случае компания могла избежать штрафа только в процессе рассмотрения дела, предложив дольщице устранить дефекты за свой счет, после чего она должна была отозвать иск. Но этого не случилось. Также застройщик может освобождаться от ответственности за неисполнение обязательств если докажет, что это произошло вследствие непреодолимой силы. В противном случае суд обязан взыскать с ответчика штраф в размере 50% от присужденной суммы.

Верховный суд также отметил немотивированный выход апелляционной инстанции за пределы жалобы, которая проверила решение первой инстанции в полном объеме, а не в части снижения завышенных сумм штрафов, неустоек и понесенных расходов. Поэтому на основании вышеизложенного Судебная коллегия ВС РФ частично отменила данное решение апелляции. Дело вернули на новое рассмотрение в алтайский краевой суд, где в конце августа текущего года состоялся процесс.

Судебная коллегия по гражданским делам оставила жалобу застройщика без удовлетворения. Значит, первоначальное решение Индустриального районного суда Барнаула не изменилось, и с застройщика все-таки взыщут штраф.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

10.10.2019 14:21
гость

Ну хороший прецедент

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