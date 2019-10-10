В Бийске разыскивают мужчину, разменявшего в зоомагазине "пять тысяч дублей"

Продавец зоомагазина, расположенного в центре Бийска, обратилась в полицию с жалобой на покупателя, который подсунул ей ненастоящие деньги, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
"66-летняя женщина рассказала, что к ней в зоологический отдел зашел молодой человек. Он рассматривал грызунов, затем подошел к продавцу и попросил разменять несколько купюр на одну пятитысячную", – рассказали в ведомстве.
Продавец согласилась. После того как неизвестный ушел, она обнаружила, что на банкнотах номиналом две тысячи вместо "рублей" написано "дублей".
Полицейские установили подозреваемого. Им оказался 24-летний молодой человек, который ранее уже попадался в магазинах, когда рассчитывался билетами "Банка приколов".
Разыскивается мужчина на вид 20-25 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые. Был одет в голубую рубашку и темно-синие джинсы. Гражданам, кому что-либо известно о его местонахождении, просьба сообщить по телефонам: 8-3854-39-41-52, 39-40-52 или 02.
Комментарии
Давно пора запретить эти "фантики", т.к. у пожилых люде зрение уже плохое, а мошенники этим и пользуются.
Нельзя запретить, Наше правительство целеноправленно поощряет мошенничество во всём, покрайней мере по тому как это спускается на тормозах и не наказуемо Я пришел к такому выводу.
Медведь-шатун, полностью с Вами согласен.
10.10.2019 15:37
Абориген Ты не настоящий абориген, ты бы еще ник петуха с докучаева взял. Плагиат