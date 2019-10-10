Современно и эффективно: как школьникам Алтая подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ

Компания МТС сделала очередной шаг к созданию современной, высокотехнологичной и доступной каждому системы онлайн-образования, запустив программу подготовки школьников к обязательным в российских школах экзаменам на образовательной платформе Smart University.* Школьникам Алтайского края подготовка к ЕГЭ и ОГЭ на онлайн-платформе МТС доступна в полном объеме по основным базовым предметам – русскому языку, математике и английскому языку.
Эффективность программы Smart University уже доказана результатами учеников первого набора: средний балл сдававших ЕГЭ по математике и английскому в прошлом учебном году составил 83 балла. Более 36%, сдавших ЕГЭ по математике, вошли в 6% лучших учеников по результатам в России.
Образовательные курсы представляют собой занятия в формате "один на один" с преподавателем по индивидуальной программе. Вне зависимости от предмета программа обучения каждого ученика строится с учетом его текущего уровня знаний, целей и графика. Учиться можно на компьютере, ноутбуке и в мобильном приложении, которое дублирует функционал веб-платформы.
Первый урок предоставляется бесплатно. На вводном занятии преподаватель Smart University продиагностирует текущий уровень знаний пользователя, и на основании полученных данных специальная программа сформирует персональный план обучения и посчитает, сколько уроков нужно для достижения цели.
Доступные курсы на онлайн-платформе Smart University
Английский язык:
- подготовка к ОГЭ;
- подготовка к ЕГЭ;
- общеобразовательный английский для школьников с 6-го класса (с разных начальных уровней);
- общеобразовательный английский для взрослых (с разных начальных уровней);
- деловой английский для корпоративной среды.
Математика:
- подготовка к ОГЭ;
- подготовка к профильному ЕГЭ;
- подготовка к базовому ЕГЭ.
Русский язык:
- подготовка к ЕГЭ;
- подготовка к ОГЭ (с октября 2019 года).
Подробнее ознакомиться с курсами Smart University можно по ссылке: https://smart-university.ru
*Смарт Юнивесити – прим. ред.
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