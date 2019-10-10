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Томенко назначил уроженца Воронежа курировать дорожную отрасль края

, ИА "Амител"
Сергей Потапов назначен на должность заместителя главы регионального Минтранса
Фото: Сергей Потапов

Фото: Сергей Потапов

Уроженец Воронежской области Сергей Потапов назначен на должность заместителя министра транспорта Алтайского края и будет курировать дорожное хозяйство. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Виктор Томенко. Потапов – второй заместитель в ведомстве после Дмитрия Коровина, который продолжит отвечать за транспорт.

Сергей Потапов родился 7 января 1967 года в селе Репном Новоусманского района Воронежской области. В 1991 году окончил "Воронежский инженерно-строительный институт" по квалификации "инженер-строитель". С 1991 по 2001 год работал в ДСФ-3 ОАО "Дорстрой" в селе Новая Усмань Воронежской области, где начал свою карьеру с мастера, затем стал прорабом, и в должности главного инженера был переведен в компанию ЗАО "Илан-Л" в Москву, где занимался строительством автодорог. Одним из основных объектов стала трасса Чита – Хабаровск.

С 2004 по 2005 год был начальником отдела капитального ремонта управления автомобильной магистрали Москва – Минск Министерства транспорта РФ. С 2005 по 2012 год работал в Федеральном дорожном агентстве, сначала начальником управления строительства и проектирования автомобильных дорог, а затем заместителем руководителя. Курировал вопросы проектирования, строительства, реконструкции, эксплуатации, транспортной безопасности автомобильных дорог общего пользования федерального значения. В том числе и в Алтайском крае.

С 2013 по 2019 год занимался коммерческой деятельностью: с 2013 по 2015 год был вице-президентом ООО "Стройгазконсалтинг".

Напомним, что глава алтайского Минтранса Александр Дементьев несколько лет работал на аналогичной должности в Воронежской области.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

10.10.2019 14:41
Гость

Интересно когда по промышленности зам. Губернатора назначат? Уже давно обещают.

10.10.2019 14:47
- гость -

А что на нём за камзольчик с нашивочками?

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