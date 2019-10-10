Томенко назначил уроженца Воронежа курировать дорожную отрасль края

Уроженец Воронежской области Сергей Потапов назначен на должность заместителя министра транспорта Алтайского края и будет курировать дорожное хозяйство. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Виктор Томенко. Потапов – второй заместитель в ведомстве после Дмитрия Коровина, который продолжит отвечать за транспорт.
Сергей Потапов родился 7 января 1967 года в селе Репном Новоусманского района Воронежской области. В 1991 году окончил "Воронежский инженерно-строительный институт" по квалификации "инженер-строитель". С 1991 по 2001 год работал в ДСФ-3 ОАО "Дорстрой" в селе Новая Усмань Воронежской области, где начал свою карьеру с мастера, затем стал прорабом, и в должности главного инженера был переведен в компанию ЗАО "Илан-Л" в Москву, где занимался строительством автодорог. Одним из основных объектов стала трасса Чита – Хабаровск.
С 2004 по 2005 год был начальником отдела капитального ремонта управления автомобильной магистрали Москва – Минск Министерства транспорта РФ. С 2005 по 2012 год работал в Федеральном дорожном агентстве, сначала начальником управления строительства и проектирования автомобильных дорог, а затем заместителем руководителя. Курировал вопросы проектирования, строительства, реконструкции, эксплуатации, транспортной безопасности автомобильных дорог общего пользования федерального значения. В том числе и в Алтайском крае.
С 2013 по 2019 год занимался коммерческой деятельностью: с 2013 по 2015 год был вице-президентом ООО "Стройгазконсалтинг".
Напомним, что глава алтайского Минтранса Александр Дементьев несколько лет работал на аналогичной должности в Воронежской области.
Комментарии
Интересно когда по промышленности зам. Губернатора назначат? Уже давно обещают.
А что на нём за камзольчик с нашивочками?