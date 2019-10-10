Россиянам хотят уменьшить размер прожиточного минимума

Минтруд России вынес на обсуждение проект приказа о понижении размера прожиточного минимума россиян. Как сообщает "Российская газета", по итогам третьего квартала 2019 года его хотят установить на уровне 11 012 рублей.
Согласно документу, прожиточный минимум населения России составит для пенсионеров 9 090 рублей, для детей – 10 838 рублей, а для трудоспособного населения – 11 942 рубля.
Величина прожиточного минимума ниже, чем во втором квартале для трудоспособного населения и детей на 1,5%, а для пенсионеров – на 1,6%.
Разработчики проекта объясняют это тем, что снизились цены на многие продукты из корзины минимального продуктового набора.
В частности, стоимость белокочанной капусты уменьшилась на 50,7%, лук – на 24,1%, морковь – на 18%, свеклу – на 13,3%, картофель – на 12,6%.
Это традиционное уменьшение для этого периода, утверждают специалисты Минтруда. Так, в 2016 году размер прожиточного минимума снизился на 0,7%, в 2015 году – на 3,4%, а в 2014 году – на 1,3%.
Напомним, прожиточный минимум высчитывается на основании стоимости корзины минимального продуктового набора, необходимого той или иной социальной группе.
Комментарии
Надо понижать до тех пор пока не поймут, с чем это связано!!!
Так через месяц все это опять подорожает, плюс коммуналка выше зимой из-за отопления.
Блокируют сообщение... Ладно выразимся по другому...
А по сапатке понижаторам!
а почему по итогам III-го квартала - традиционно было снижать по итогам IV-го квартала
или решили по аналогии с тарифами в 2019 году (правда там повышали) - снизить в 2
этапа
инновационные технологии на марше...
Не вижу понижений. Наоборот, цена вверх ползёт. Рынков рядом нет, бабушек с урожаем разогнали. А в магазинах цены уже выросли по сравнению с августом.
Гы))))))))
мы держимся, и настроение у нас хорошее........
Зарплаты себе пусть понижают!!!
надо отнестись к этому с пониманием...
А давайте лучше посудачим на тему акактамнаукраине ))
отменить вообще надо этот выдуманный размер и проблемы нет.
Понять и простить? Хватит уже.. вы так не думаете? Где цены понизились? Может это им приснилось? За давили народ налогами, коммуналками, еще кредитами....