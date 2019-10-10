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Новости

Россиянам хотят уменьшить размер прожиточного минимума

, ИА "Амител"
Это объясняется тем, что многие продукты подешевели
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Минтруд России вынес на обсуждение проект приказа о понижении размера прожиточного минимума россиян. Как сообщает "Российская газета", по итогам третьего квартала 2019 года его хотят установить на уровне 11 012 рублей.

Согласно документу, прожиточный минимум населения России составит для пенсионеров 9 090 рублей, для детей – 10 838 рублей, а для трудоспособного населения – 11 942 рубля.

Величина прожиточного минимума ниже, чем во втором квартале для трудоспособного населения и детей на 1,5%, а для пенсионеров – на 1,6%.

Разработчики проекта объясняют это тем, что снизились цены на многие продукты из корзины минимального продуктового набора.

В частности, стоимость белокочанной капусты уменьшилась на 50,7%, лук – на 24,1%, морковь – на 18%, свеклу – на 13,3%, картофель – на 12,6%.

Это традиционное уменьшение для этого периода, утверждают специалисты Минтруда. Так, в 2016 году размер прожиточного минимума снизился на 0,7%, в 2015 году – на 3,4%, а в 2014 году – на 1,3%.

Напомним, прожиточный минимум высчитывается на основании стоимости корзины минимального продуктового набора, необходимого той или иной социальной группе.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

10.10.2019 14:31
- гость -

Надо понижать до тех пор пока не поймут, с чем это связано!!!

10.10.2019 14:31
- гость -

Так через месяц все это опять подорожает, плюс коммуналка выше зимой из-за отопления.

10.10.2019 14:40
- гость -

Блокируют сообщение... Ладно выразимся по другому...
А по сапатке понижаторам!

10.10.2019 14:50
- гость -

а почему по итогам III-го квартала - традиционно было снижать по итогам IV-го квартала
или решили по аналогии с тарифами в 2019 году (правда там повышали) - снизить в 2
этапа
инновационные технологии на марше...

10.10.2019 14:51
- гость -

Не вижу понижений. Наоборот, цена вверх ползёт. Рынков рядом нет, бабушек с урожаем разогнали. А в магазинах цены уже выросли по сравнению с августом.

10.10.2019 14:54
- гость -

Гы))))))))

10.10.2019 14:56
Ируся

мы держимся, и настроение у нас хорошее........

10.10.2019 14:56
Гость

Зарплаты себе пусть понижают!!!

10.10.2019 14:57
- гость -

надо отнестись к этому с пониманием...

10.10.2019 15:02
- гость -

А давайте лучше посудачим на тему акактамнаукраине ))

10.10.2019 15:03
- гость -

отменить вообще надо этот выдуманный размер и проблемы нет.

10.10.2019 15:04
Кэт

Понять и простить? Хватит уже.. вы так не думаете? Где цены понизились? Может это им приснилось? За давили народ налогами, коммуналками, еще кредитами....

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