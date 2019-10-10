Задержанные подростки загорелись в полицейской машине в Иркутске

Широкий общественный резонанс получил случай с получением ожогов подростками, которых задержали сотрудники в Иркутске, сообщает RT.
О происшествии стало известно, после того как родственники юношей обратились к правозащитникам с жалобами. Они уверены, что несовершеннолетние пострадали из-за халатности людей в форме.
После жалобы продавца магазина на кражу, двоих подозреваемых блокировали в торговом помещении, а после повезли в отделение полиции для разбирательства. Как развивались дальнейшие события, версии задержанных и полицейских расходятся.
"Мой друг нашёл зажигалку под лавочкой, и, когда у меня упал телефон, он чиркнул зажигалкой, всё вспыхнуло. Испугавшись, я пытаюсь тушить, на меня всё брызгает, я начинаю гореть. Мы долбимся, сотрудники начинают смеяться, снимать нас на камеру — видимо, что-то было смешное", — пожаловался один из пострадавших, уточнив, что огонь зажгли, потому что в отсеке для задержанных было темно.
Правоохранители же подозревают двоих подростков в умышленном поджоге служебного автомобиля. Они уточняют, что на место происшествия сразу же вызвали скорую помощь.
ЧП уже заинтересовались следователи. СУ СКР по Иркутской области проинформировал о начале доследственной проверки.
"18 сентября 2019 года в городе Иркутске в вечернее время двое подростков, находясь в автомобиле патрульно-постовой службы, подожгли его, получив при этом ожоги различной степени тяжести", — сообщает пресс-служба ведомства, уточняя, что обстоятельства случившегося устанавливают.
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