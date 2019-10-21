Упрощенный – не значит простой: какие изменения коснутся УСН в 2020 году

Действующее законодательство весьма сложно и содержит множество подвохов. Из-за незнания и несоблюдения законов бизнес подвержен большим рискам. Законодательные нормы с каждым годом ужесточают требования к фирмам для достижения наибольшей прозрачности для надзорных органов.
С 2020 года планируются кардинальные изменения по УСН: введение переходного налогового режима для налогоплательщиков, превысивших ограничения на применение УСН в части максимального уровня доходов и (или) среднесписочной численности работников, отмена декларации по УСН и другим налогам; появятся новые обязанности в связи маркировкой товаров и введением системы прослеживаемости товаров, применения ККТ и др.
На семинаре вы узнаете самые последние и важные новости для организаций и предпринимателей, применяющих УСН, будут рассмотрены сложные вопросы учета и налогообложения, особенности документооборота, применения ККТ.
Мероприятие поможет вашему бизнесу быть на два шага впереди конкурентов и обезопасить себя от упущенной выгоды.
Мероприятие будет актуально для:
- бухгалтеров;
- финансовых директоров;
- ИП;
- и всех, кто работает с УСН.
На самые спорные вопросы ответит специалист с многолетним стажем – налоговый консультант и аттестованный преподаватель ИПБ России Ирина Самарина.
Организатор семинара – группа компаний Центр "Актив С". В нее входят аудиторско-консалтинговый центр и учреждение дополнительного профессионального образования. Центр "Актив С" более 15 лет оказывает клиентам всю необходимую помощь по вопросам организации и ведения бизнеса. Центр "Актив С" является учебно-методическим центром Института профбухгалтеров России. Помимо аттестации, переподготовки и повышения квалификации бухгалтеров и кадровиков, компания занимается консалтингом, аудитом и проведением тренингов и семинаров.
Семинары пройдут 12 ноября 2019 года с 10:00 до 17:00
по адресу: г. Барнаул, ул. Чкалова, 57 а, конференц-зал
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Телефон: +7 (383) 304-85-87; 8 (961) 846-77-15
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