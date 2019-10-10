Депутаты АКЗС высадили кедровый сад на месте варварски вырубленного леса

Фото: пресс-служба АКЗС
Минприроды Алтайского края совместно с депутатами АКЗС, лесниками, общественниками, волонтерами и предпринимателями создали на месте сплошных санитарных рубок в окрестностях поселка Черепановского небольшой кедровый сад из 400 деревьев, сообщает пресс-служба регионального парламента. Он дополнил ранее высаженные 25 тысяч саженцев ели.
В акции приняли участие вице-спикер парламента и председатель комитета по аграрной политике Сергей Серов, его заместитель в аграрном комитете Юрий Астанчик, депутаты АКЗС Алексей Найден, Ирина Шудра, Андрей Секрета, а также работники аппарата парламента.
"Обычно такие посадки кедра производились в местах, где часто бывают люди – дерево очень красивое и имеет особое значение для жителей края, – рассказал Серов. – На этот раз было принято решение использовать его и при лесовосстановлении. Надеюсь, что эти саженцы поднимутся и станут основой для новой прекрасной кедровой рощи".
Восстановление леса после сплошных санитарных рубок – стандартная практика. Их организовали в связи с распространением уссурийского полиграфа – вредителя, который поражает здоровые деревья. По оценке Минприроды, сплошные рубки – единственная действенная мера борьбы с ним.
Ранее прокуратура выяснила, что деревья рядом с поселком Черепановским спиливали без разрешительной документации, а местное лесничество не предприняло никаких мер, чтобы это прекратить.
В ходе проверки установлено, что рубка велась в том числе в водоохранной зоне реки Корболихи. Размер ущерба превысил 9,5 млн рублей, подсчитали правоохранители.
По результатам мероприятия полицейские возбудили два уголовных дела по статьям "Кража" и "Присвоение или растрата".
Решение о рубках приняли в "Центре защиты леса Алтайского края" на основании исследований, проведенных в 2017 году.
Минприроды края заключило договор с краевым автономным учреждением "Алтайлес" на санитарные рубки, а оно в свою очередь наняло подрядчика – компанию "Колывань-лес".
Комментарии
А кто рубил сколько высадил
Показушники. Как вышли в лес так сразу фамилии прописались в новостях, как приняли антинародный закон так ни одна фамилия не сверкнет.
Как много у них свободного времени.... Каждый должен заниматься своим делом. Или у них в должностных инструкциях посадка деревьев прописана?
10.10.2019 16:35
- гость - Это для рейтинга. Нельзя же все время мерзости делать, надо иногда выходить в народ, можно йогурт поварить, можно остановку открыть, в общем показать всем что мы такие же как вы, и нам не чуждо поработать даже руками ради любимого края. И главное сделать фото общее, вот тут мы лес садим вместе дружно, прямо как семья. Как милоооо
Фармазоны дешёвые....
молодцы - могут же вроде бы тоже "люди" россияне а законы принимают звериные,
человек-человеку-волк .
Молодцы!
сначала, с разрешения властей, вырубили а теперь пиарятся на посадках С Алтайлеса кого-нибудь посадили за незаконные рубки?