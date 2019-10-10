В России могут запретить "грязное" пальмовое масло

Содержание вредных для здоровья глицидиловых эфиров жирных кислот в растительном масле должно быть ограничено, следует из призыва Евразийской экономической комиссии к российскому правительству. Об этом сообщает РБК.
ЕАЭС стал обсуждать инициативу, после того как Евросоюз ограничил эти вещества нормой в 1 мг/кг. Вместе с РФ соответствующие ограничения могут ввести и другие члены экономического союза: Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
Глицидиловые эфиры жирных кислот образуются под воздействием высоких температур практически во всех растительных маслах, но в пальмовых их содержание может быть наиболее высоким – до 10,52 мг на кг.
Для сравнения, в оливковом масле пиковое значение – 4,1 мг/кг, в подсолнечном – 2,1 мг/кг. Для снижения содержания вредного вещества производителям понадобится внедрение новых технологий.
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