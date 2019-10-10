Львам в барнаульском зоопарке подарили гигантский неубиваемый мяч

Замдиректора барнаульского зоопарка "Лесная сказка" Александр Чеботарев рассказал в своем Instagram о большом мяче, который кто-то подкинул на территорию учреждения.
"Друзья! Вы только посмотрите на это. Вот такую замечательную игрушку получила сегодня наша львиная семья", – говорится в подписи под тремя опубликованными видео.
Судя по кадрам, львица Ая уступила своему супругу право знакомства с новым объектом на территории их дома.
"После того, как Алтай убедился, что мяч безопасен, он передал его в пользование семье. И вот тут в Ае задремало материнство и проснулось детство", – говорится в сообщении.
Всех желающих руководство зоопарка в выходные приглашает в гости, чтобы своими глазами увидеть, как львы играют с этим мячом.
Ранее посетители подарили баскетбольный мяч белому тигренку, приехавшему из Якутии. Мяч ему понравился, но целым оставался недолго.
Новый мяч, как отмечается на одном из видео, не поддается даже взрослому льву. Так что его остается только катать по вольеру.
Комментарии
этот мяч был в стелле на пересечении энтузиастов/панфиловцев. сегодня обратили внимание, что его нет