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Как помочь предпринимателю? В Барнауле обсудили эффективность центров "Мой бизнес"

, ИА "Амител"
Насколько эффективна господдержка предпринимательства и почему ей пока мало пользуются?

Представители региональных центров "Мой бизнес" встретились в Барнауле, чтобы оценить проблемы в своей работе

Чтобы улучшить систему господдержки предпринимательства в России, по всей стране открывают центры "Мой бизнес". Барнаул стал местом, где 9 октября собрались руководители и представители центров из 16 регионов. В рамках девятой Столыпинской конференции они обсудили трудности, с которыми сталкиваются в работе. Основная проблема оказалась общей: услугами господдержки пока пользуется мало предпринимателей. А в Алтайском крае, где центр "Мой бизнес" работает уже год, ситуация другая: здесь, по словам руководителей, предприниматели обращаются за поддержкой все чаще. Поэтому алтайским специалистам есть чем поделиться с коллегами.

Зачем эти центры вообще нужны?

Основная идея встречи – честно и искренне поговорить о проблемах, с которыми сталкиваются руководители центров. Как выяснилось в ходе обсуждения, их проблемы во многом схожи. Недавно открывшимся центрам приходится работать в условиях недоверия со стороны предпринимательства. Прежние инструменты господдержки бизнеса не работали, и у людей сформировалось негативное отношение. 

Многие предприниматели даже не знают о том, какую помощь они могут получить в центрах "Мой бизнес", отметила замдиректора Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России Олеся Тетерина, которая стала одним из модераторов сессии.

"Как показывает практика, чтобы успешно вести свой бизнес, не обязательно пользоваться мерами господдержки. Не в грантах счастье. Но в центрах "Мой бизнес" можно получить консультации по самым разным вопросам. Например, узнать больше о том, как в действующих условиях сэкономить и какие льготы получить. Законодательная база сложная, и далеко не все в ней могут разобраться. А мы можем помочь в этом каждому предпринимателю, чтобы он не переплачивал в рамках своей бизнес-модели", – рассказала Тетерина.

Чтобы предприниматели стали больше доверять господдержке, нужно оказывать качественные услуги и действительно приносить пользу, рассказал директор Алтайского фонда МСП Антон Слободчиков.

"Чтобы ситуация поменялась, нужно чтобы предприниматели сами говорили о пользе господдержки. Было приятно слышать благодарность на форуме "Мой бизнес" от многих бизнесменов, которым мы помогли. В нашем центре можно получить все услуги по поддержке предпринимательства. Можно лично приехать к нам центр или же заходить на портал и получать онлайн-консультации. Даже те, кто еще не начал свое дело, могут прийти сюда и задать любой вопрос. Здесь расскажут и покажут все про организацию бизнеса, про систему налогообложения и многое другое", – объяснил Слободчиков.

Любой предприниматель может рассчитывать на всестороннюю господдержку в центре "Мой бизнес": консультации, обучение, финансирование, имущественную поддержку, сопровождение проекта, инвестирование и многое другое.

Алтайский край – в числе первых

"Мой бизнес" в Барнауле открылся одним из первых в России. Алтайский край вошел в национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" с уже работающим центром, пока в других регионах они только открывались. Главная цель нацпроекта – сделать поддержку предпринимательства более удобной и доступной для людей.

По результатам года работы уже видно, что создание центра оказалось эффективным, подчеркнул начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев.

"Сейчас мы видим реальную точку роста, которая позволит нам создать благоприятную среду для развития бизнеса в Алтайском крае. Сегодня центр "Мой бизнес" координирует всю структуру поддержки предпринимательства в регионе. Уникальность нацпроекта в том, что это "живой" документ, а не статичный. Нам не просто нужно достичь какой-то цели и почивать на лаврах. Наша задача – постоянно развиваться и делиться с коллегами из других регионов наработанными практиками, а также перенимать опыт у них. Мы видим, что за этот год в разы выросло количество предпринимателей, которые обратились за помощью в организации инфраструктуры поддержки", – рассказал Евстигнеев.

Не конкурировать, а объединяться

При поддержке Минэкономразвития региональные представители постоянно проходят обучение. Встреча в Барнауле – это возможность работать не с теорией, а с практикой, подчеркнула Олеся Тетерина.

"Когда мы проводили обучение региональных команд, то поняли, что этого недостаточно. Мы не стали дожидаться "указа сверху" и сами организовали этот съезд. Сюда приехали самые инициативные представители центров. Очень важно, что сейчас для регионов нет никакой контрольной точки и не нужно ни перед кем отчитываться. Поэтому коллеги могут спокойно общаться в неформальной обстановке, искренне и честно обсуждать проблемы. Я думаю, это самый продуктивный вариант", – объяснила Тетерина.

Главная цель сессии – выработать единые стандарты работы для всех регионов, отметил Александр Евстигнеев.

"Время конкурировать друг с другом прошло. Теперь мы должны объединиться и выработать общие подходы к работе, чтобы создать единую платформу поддержки по всей стране. Слабые должны равняться на сильных, а сильные – подтягивать слабых. Тогда мы сможем создать единую экосистему "Мой бизнес", – подчеркнул Евстигнеев.

В рамках мероприятия перед участниками выступил Сергей Бунцевич, основатель бренда Coffee Way, который входит в топ-3 франшиз России. Он рассказал собравшимся о принципах работы единой сети: как разработать единые стандарты, по которым будет работать каждый отдельный филиал.

По задумке, центры "Мой бизнес" должны действовать по всей стране как одна большая система. Это поможет выработать единый стандарт государственной поддержки предпринимательства по всей стране.

Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

11.10.2019 09:19
- гость -

На фоне последних событий это выглядит как издевательство. Содрать три шкуры и говорить мы вам окажем помощь щас. Самая лучшая помощь это не душить, просто уйти и не мешать, но нет нам нужны показатели надо же оброк предоставить, что работают наши отцы благодетели.

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