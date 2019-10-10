Пять мифов о том, как сэкономить на авиабилетах, развеяны

Британский таблоид The Sun опубликовал подборку пяти наиболее распространенных заблуждений о том, как сэкономить на авиабилетах, сообщает Lenta.ru.
Миф №1. Билеты туда и обратно вместе обходятся дешевле, чем по отдельности.
Далеко не всегда – иногда можно выбрать более дешевый маршрут обратно, воспользовавшись услугами другой авиакомпании, утверждают британцы.
Миф №2. Наиболее бюджетные цены предоставляют лоукостеры.
Иногда разница цен достигается за счет того, что в стоимость не включают питание, багаж и бронирование место. Эксперты рекомендуют суммировать дополнительные платные опции и сравнить итоговую сумму с теми, у кого они бесплатны.
Миф №3. Лететь с пересадками не так дорого.
Тревел-аналитик компании Atmosphere Research Генри Хартефельдт утверждает, что у каждой компании своя система ценообразования и далеко не у всех прямой маршрут оценивается выше, чем с пересадками. Все слишком сложно, чтобы заранее утверждать, что один маршрут будет дешевле, чем другой, считает специалист.
Миф №4. Бронирование билетов задолго до вылета экономит существенную сумму.
Наиболее оптимальный с точки зрения цены срок покупки – за три месяца до вылета, уверены сотрудники сервиса бронирования билетов FareCompare. Если же брать еще раньше, то выше вероятность получить среднюю статистическую стоимость билета.
Миф №5. Наиболее дешевый билет можно купить во вторник.
Так было, когда авиакомпании размещали информацию о специальных предложениях по перелетам в понедельник, что предоставляло покупателю богатый выбор. Теперь же эти сведения обновляются ежедневно и "горячую" акцию с равной вероятностью можно встретить в любой день недели.
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