Юрий Дудь назвал Чуйский тракт одной из самых красивых трасс в России

Чуйский тракт / Фото: instagram.com/yurydud / Юрий Жирухин
Журналист и видеоблогер Юрий Дудь назвал Чуйский тракт одной из самых красивых российских трасс, по которой он очень хотел бы прокатиться.
В своем Instagram Дудь опубликовал несколько фотографий Чуйского тракта. "За фото спасибо мощному путешественнику из Самары", – поблагодарил журналист автора снимков Алексея Жирухина, который проехал 55 стран и почти всю Россию.
"Несколько лет назад журнал National Geographic включил эту трассу, которая проходит по историческому маршруту Великого шелкового пути, в список самых красивых дорог мира. Большая часть трассы тянется по Алтайскому краю и Республике Алтай и дарит виды фантастической красоты. Алтайские луга, степи, горные хребты и реки сменяют друг друга до самой границы с Монголией", – рассказал Дудь.
По его мнению, Чуйский тракт занял второе место в тройке самых красивых трасс, где он еще не был, но очень хотел бы по ним прокатиться.
Возглавила список трасса Р-21 "Кола", которую называют Путем к северному сиянию. На третьем месте дорога, которая ведет к Эльбрусу (Пятигорск – Кисловодск – Джилы-Су).
"Еще полно мест, где мы никогда не были, но очень хотели бы оказаться. В некоторые из них – только на автомобиле, чтобы оценить всю красоту, которая там есть", – сказал Дудь.
Он также добавил, что далеко не по всем дорогам в России приятно ездить. Однако некоторые уже сами по себе достопримечательность.
Комментарии
Аппендикс Шёлкового пути, не более того.
11.10.2019 08:03
Читатель
К чему вы это написали?
11.10.2019 08:07
Я
11.10.2019 08:03
Читатель
К чему вы это написали?
Видимо Читатель давно не был в отпуске вот и психует
Ну если сам Дудь... Их величество оказывается не только дерьмом плеваться умеет, но и красоту ценить..
Самые красивые места там, куда на машине не проехать.
Более похожего на представителя нетрадиционно ориентированного сексуально сообщества, нежели Юрий Дудь, я не видел ни разу.
11.10.2019 08:21
- гость -
Пустыня Сахара?