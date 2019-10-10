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Самолет приземлился в Ростове-на-Дону из-за пассажира с травматом

, ИА "Амител"
Он согласился сдать оружие самообороны, но экипаж решил не рисковать
Фото: radiovesti.ru

Фото: radiovesti.ru

Лайнер "Аэрофлота", следовавший рейсом Москва — Бургас, совершил незапланированную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону из-за обнаружения оружия, сообщает Life.

Предмет, похожий на травматический пистолет "Оса" оказался в багаже у одного из пассажиров. Нарушитель согласился сдать оружие самообороны. Однако командир экипажа принял решение не подвергать людей, находящихся в самолете, излишнему риску.

Один из пассажиров рассказал, что мужчина сам рассказал бортпроводнику о том, что у него с собой пистолет.

"Сейчас изъяли, допросили его и свидетелей нескольких из салона, — уточнил очевидец. — Параллельно досматривают весь самолёт".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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